الكاس: حققنا فوزا صعبا أمام تونس.. وهدفنا إسعاد الشعب المصري

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على سحاب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر للناشئين على نظيره 3-2 في ثالث مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وقال أحمد الكاس عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم: حققنا فوزا صعبا أمام تونس ولكنه مستحق. المباراة شهد ضغط عصبي ونفسي لكننا كنا على قدر المسؤولية وهدفنا إسعاد الشعب المصري".

وأضاف "أشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة وجميع أفراد الجهاز الفني على الجهد المبذول في البطولة من بدايتها.

وسجل أهداف منتخب مصر: بلال عطية وعبد العزيز الزغبي (هدفين).

فيما أحرز أنيس بوسعيدي هدفي منتخب تونس في شباك مصر.

منتخب مصر حقق الفوز الثاني في السمابقة ليرفع رصيده إل 6 نقاط.

فيما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 7 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة أمام منتخب ليبيا في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

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