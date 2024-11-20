الكاس: حققنا فوزا صعبا أمام تونس.. وهدفنا إسعاد الشعب المصري

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - مدرب منتخب مصر للناشئين

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على سحاب نظيره التونسي.

وفاز منتخب مصر للناشئين على نظيره 3-2 في ثالث مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وقال أحمد الكاس عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم: حققنا فوزا صعبا أمام تونس ولكنه مستحق. المباراة شهد ضغط عصبي ونفسي لكننا كنا على قدر المسؤولية وهدفنا إسعاد الشعب المصري".

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وأضاف "أشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة وجميع أفراد الجهاز الفني على الجهد المبذول في البطولة من بدايتها.

وسجل أهداف منتخب مصر: بلال عطية وعبد العزيز الزغبي (هدفين).

فيما أحرز أنيس بوسعيدي هدفي منتخب تونس في شباك مصر.

منتخب مصر حقق الفوز الثاني في السمابقة ليرفع رصيده إل 6 نقاط.

فيما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 7 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة أمام منتخب ليبيا في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
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