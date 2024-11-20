لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - طارق راشد - وادي دجلة - وزارة الرياضة

أعلنت أندية وادى دجلة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتقديم دورات إسعافات أولية لمدربي الأندية العامة ومراكز الشباب وأندية كرة القدم من دوري المحترفين حتى الدرجة الرابعة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، وذلك في 5 محافظات وهي: القاهرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، ودمياط بواقع دورتين كاملتين بكل محافظة.

جاءت هذه الخطوة استجابةً للأحداث الأخيرة التي شهدت مشاكل صحية مفاجئة تعرض لها الرياضيون أثناء المباريات، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المدربين للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - وادي دجلة يعزز صدارته بالفوز على الترسانة.. والمقاولون يتعادل مع بلدية المحلة بعد الأهلي و5 أندية.. وادي دجلة يعلن رعايته لنادي رع الدوري المصري سيدات – انسحاب الاتحاد وفوز بـ 10 أهداف.. وهاتريك نهى يقود دجلة للانتصار خبر في الجول - أحمد رضا إلى الجونة معارا من وادي دجلة

ويمنح البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، المدربين والإداريين شهادة إسعافات أولية معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية، مما يمكنهم من مساعدة وإنقاذ الرياضيين عند الحاجة.

ستتضمن الدورات تعليمات حول الإسعافات الأولية الأساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع إنعاش القلب والكسور، والنزيف والجروح، وخطوات نقل اللاعبين في حالات الطوارئ، سيتم توزيع فعاليات الدورات على عدة مراكز في المحافظات لتعزيز الوعي والمعرفة لدى المدربين حول الإسعافات الأولية.

وبهذه المناسبة أعرب طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي عن سعادته بتوقيع الشراكة، قائلاً: "تعمل أندية وادى دجلة بكل جهد وتصميم على تعزيز سلامة الرياضيين من خلال تدريب جميع المدربين والإداريين على الإسعافات الأولية، والعمل على تعميم الفكرة بين قطاعات الرياضة المصرية".

وتابع "من خلال هذه المبادرة تهدف وادى دجلة إلى إمدادهم وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مشكلات أو أعراض صحية قد تواجه الرياضيين، مما يضمن توفير بيئة آمنة وفعالة للجميع".

وتسعى أندية وادي دجلة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى السلامة والرعاية الصحية للرياضيين خلال تدريباتهم ومبارياتهم.

وقد اتخذت خطوات ملموسة لتطوير هذا الجانب الحيوي داخل أنديتها، من خلال تدريب جميع المدربين والإداريين في الأكاديميات والفرق الرياضية على الإسعافات الأولية.

كما تم تجهيز جميع الفروع بمعدات إنعاش قلبي متطورة، مما يعكس ريادة أندية وادى دجلة في مجال الرياضة. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى وادى دجلة لنشر الوعي وتزويد الجميع بالمعرفة الضرورية للتعامل مع الإصابات الطارئة، مما يسهم في حماية الرياضيين وضمان سلامتهم.

وتؤكد أندية وادى دجلة على أهمية تأهيل المدربين والإداريين لضمان سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء في مختلف الأنشطة الرياضية.

وتولي اهتمامًا خاصًا بتدريب الكوادر الرياضية على إدارة الطوارئ والإصابات الخطيرة، وذلك لتجنب تكرار الحوادث السابقة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع وفعّال في حالات الطوارئ، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الأندية التي تهتم بتطوير رياضة آمنة وفعّالة في مصر.

وادي دجلة وزارة الرياضة دورات إسعافات أولية
نرشح لكم
وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس النني يدعم مبادرة محمد سمير لمساندة عائلة لاعب كفر الشيخ الراحل مصدر من استاد القاهرة يكشف لـ في الجول: موعد استقبال المباريات.. وسر الجولة الثالثة انقضاء الدعوى الجنائية وقبول تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن خبر في الجول - كهربا يسدد قيمة الغرامة المتبقية لصالح الزمالك لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام
أخر الأخبار
دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 13 دقيقة | منتخب مصر
روكي: لم يكن لدي وقت للتكيف مع برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بناء مدينة رياضية متكاملة.. أهلي جدة يعلن استراتيجيته للسنوات العشرة المقبلة 47 دقيقة | الوطن العربي
الكاس: حققنا فوزا صعبا أمام تونس.. وهدفنا إسعاد الشعب المصري ساعة | منتخب مصر
لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة ساعة | الدوري المصري
جوائز كاف - ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
إسلام الشاطر لـ في الجول: استبعاد لاعب هيرتا برلين من منتخب الشباب للإصابة.. وهذه مدة غيابه ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا