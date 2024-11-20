لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة

أعلنت أندية وادى دجلة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتقديم دورات إسعافات أولية لمدربي الأندية العامة ومراكز الشباب وأندية كرة القدم من دوري المحترفين حتى الدرجة الرابعة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، وذلك في 5 محافظات وهي: القاهرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، ودمياط بواقع دورتين كاملتين بكل محافظة.

جاءت هذه الخطوة استجابةً للأحداث الأخيرة التي شهدت مشاكل صحية مفاجئة تعرض لها الرياضيون أثناء المباريات، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المدربين للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

ويمنح البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، المدربين والإداريين شهادة إسعافات أولية معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية، مما يمكنهم من مساعدة وإنقاذ الرياضيين عند الحاجة.

ستتضمن الدورات تعليمات حول الإسعافات الأولية الأساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع إنعاش القلب والكسور، والنزيف والجروح، وخطوات نقل اللاعبين في حالات الطوارئ، سيتم توزيع فعاليات الدورات على عدة مراكز في المحافظات لتعزيز الوعي والمعرفة لدى المدربين حول الإسعافات الأولية.

وبهذه المناسبة أعرب طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي عن سعادته بتوقيع الشراكة، قائلاً: "تعمل أندية وادى دجلة بكل جهد وتصميم على تعزيز سلامة الرياضيين من خلال تدريب جميع المدربين والإداريين على الإسعافات الأولية، والعمل على تعميم الفكرة بين قطاعات الرياضة المصرية".

وتابع "من خلال هذه المبادرة تهدف وادى دجلة إلى إمدادهم وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مشكلات أو أعراض صحية قد تواجه الرياضيين، مما يضمن توفير بيئة آمنة وفعالة للجميع".

وتسعى أندية وادي دجلة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى السلامة والرعاية الصحية للرياضيين خلال تدريباتهم ومبارياتهم.

وقد اتخذت خطوات ملموسة لتطوير هذا الجانب الحيوي داخل أنديتها، من خلال تدريب جميع المدربين والإداريين في الأكاديميات والفرق الرياضية على الإسعافات الأولية.

كما تم تجهيز جميع الفروع بمعدات إنعاش قلبي متطورة، مما يعكس ريادة أندية وادى دجلة في مجال الرياضة. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى وادى دجلة لنشر الوعي وتزويد الجميع بالمعرفة الضرورية للتعامل مع الإصابات الطارئة، مما يسهم في حماية الرياضيين وضمان سلامتهم.

وتؤكد أندية وادى دجلة على أهمية تأهيل المدربين والإداريين لضمان سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء في مختلف الأنشطة الرياضية.

وتولي اهتمامًا خاصًا بتدريب الكوادر الرياضية على إدارة الطوارئ والإصابات الخطيرة، وذلك لتجنب تكرار الحوادث السابقة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع وفعّال في حالات الطوارئ، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الأندية التي تهتم بتطوير رياضة آمنة وفعّالة في مصر.