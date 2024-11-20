جوائز كاف - ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

فريق مسار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المرشحين لجوائز الأفضل في الكرة النسائية.

وشهدت الترشيحات تواجد نادي مسار للمنافسة على لقب أفضل ناد لعام 2024.

كما تواجد الثنائي المحترف ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا لاعبتي مسار في قائمة اللاعبات المرشحات للأفضل داخل القارة.

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بينما تواجدت حبيبة صبري حارس مرمى مسار في قائمتي جائزة أفضل لاعبة شابة وأفضل حارسة مرمى بالقارة.

وأخيرا تواجد أحمد رمضان في قائمة أفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وكان مسار قد خسر مباراة الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات أمام الجيش الملكي المغربي الفريق المضيف وبطل النسخة الثانية من البطولة بصعوبة 2-1 بعد أداء مميز من بطل مصر.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

جوائز كاف سيدات مسار
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