إسلام الشاطر لـ في الجول: استبعاد لاعب هيرتا برلين من منتخب الشباب للإصابة.. وهذه مدة غيابه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 21:28

كتب : محمود حمدي

سليم طلب - هيرتا برلين

كشف إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب تفاصيل إصابة سليم طلب هيرتا برلين.

وغادر سليم طلب مباراة منتخب مصر والمغرب في الدقائق الأولى بسبب الإصابة وذلك ضمن تصفيات بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وقال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب لـ FilGoal.com "سليم طلب لاعب هيرتا برلين غادر معسكر المنتخب بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف الشاطر "اللاعب تتراوح مدة غيابه بين 4 إلى 6 أسابيع".

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منتخب مصر للشباب حقق اليوم انتصاره الأول في بطولة شمال إفريقيا بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة للبطولة التي تقام على استاد هيئة قناة السويس.

سجل أحمد خالد "كباكا" وعبد الله بوستنجي ثنائية مصر، فيما سجل عبد العزيز منصوري هدف ليبيا.

الفوز الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي رفع رصيد مصر لـ 4 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت قبل مواجهة تونس الأخيرة.

فيما تذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون رصيد بعد خوض مباراتين.

وينتظر منتخب مصر نهاية مباريات الجولة الثالثة بلقاء الجزائر ضد المغرب والذي سيبدأ بعد قليل.

فيما سيحصل الفراعنة على راحة في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، إذ يلتقي منتخبا تونس مع الجزائر، والمغرب مع ليبيا.

وتُختتم مباريات البطولة يوم الثلاثاء بلقائي الجزائر ضد ليبيا ومصر ضد تونس.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد بعد الدولة المستضيفة لها أو موعد إقامتها.

سليم طلب منتخب مصر للشباب
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