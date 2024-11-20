وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله

اطمئن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تعرضه لإصابات نتيجة حريق شب في منزله.

وتم نقل محمد طارق إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتواصل أشرف صبحي مع مجلس نادي الزمالك والفريق الطبي للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.

وأعرب أشرف صبحي عن تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة عمله وأنشطته بشكل طبيعي.

ماذا حدث؟

نقل محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك للمستشفى.

وجاء ذلك بعد إصابته نتيجة نشوب حريق داخل منزله.

ووفقا للتقارير تسبب "ماس كهربائي" في اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الأبيض.

محمد طارق البالغ 37 عاما أصبح عضوا لمجلس إدارة الزمالك في مجلس حسين لبيب الحالي.

وسبق أن لعب لفريق ناشئي الزمالك من قبل.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل والسلامة لـ محمد طارق.