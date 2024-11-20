الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

جماهير الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري.

ويحل الاتحاد ضيفا على الأهلي في تمام الثامنة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتم نقل المباراة من استاد القاهرة إلى استاد السلام.

أخبار متعلقة:
عودة الدوليين لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام اتحاد شمال إفريقيا يعلن تعديل موعد مباراة مصر ضد ليبيا تحت 17 عاما اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ينعيان وفاة لاعب كفر الشيخ

وكشف نادي الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية: "في إطار حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دعم ومساندة جماهير الثغر، أصدر توجيهاته لتنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل الجماهير".

"وذلك لمساندة الفريق ومشاهدة مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامته يوم الجمعة 22 نوفمبر الساعة الثامنة مساء باستاد السلام وذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan Id وتذكرة المباراة".

"سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد بالشاطبي من الساعة الواحدة حتى الثانية بعد الظهر".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر.

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول مباراتين في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.

الدوري المصري الاتحاد الأهلي
نرشح لكم
وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس النني يدعم مبادرة محمد سمير لمساندة عائلة لاعب كفر الشيخ الراحل مصدر من استاد القاهرة يكشف لـ في الجول: موعد استقبال المباريات.. وسر الجولة الثالثة انقضاء الدعوى الجنائية وقبول تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن خبر في الجول - كهربا يسدد قيمة الغرامة المتبقية لصالح الزمالك لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام عودة الدوليين لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
إسلام الشاطر لـ في الجول: استبعاد لاعب هيرتا برلين من منتخب الشباب للإصابة.. وهذه مدة غيابه 8 دقيقة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله 12 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يقرر استقطاع جزء من مكافآته لصالح أبناء الراحل محمد شوقي 39 دقيقة | الكرة المصرية
البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين ساعة | الكرة المصرية
تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا