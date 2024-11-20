الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري.

ويحل الاتحاد ضيفا على الأهلي في تمام الثامنة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتم نقل المباراة من استاد القاهرة إلى استاد السلام.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية: "في إطار حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دعم ومساندة جماهير الثغر، أصدر توجيهاته لتنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل الجماهير".

"وذلك لمساندة الفريق ومشاهدة مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامته يوم الجمعة 22 نوفمبر الساعة الثامنة مساء باستاد السلام وذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan Id وتذكرة المباراة".

"سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد بالشاطبي من الساعة الواحدة حتى الثانية بعد الظهر".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر.

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول مباراتين في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.