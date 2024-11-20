البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين تحت 17 ضد المغرب

قلب منتخب مصر للناشئين الطاولة على نظيره التونسي في بطولة شمال إفريقيا للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على نظيره 3-2 في ثالث مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين.

سجل أهداف منتخب مصر: بلال عطية وعبد العزيز الزغبي (هدفين).

أخبار متعلقة:
البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا

فيما أحرز أنيس بوسعيدي هدفي منتخب تونس في شباك مصر.

منتخب مصر حقق الفوز الثاني في السمابقة ليرفع رصيده إل 6 نقاط.

فيما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 7 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة أمام منتخب ليبيا في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

البديل الذهبي

عبد العزيز الزغبي مهاجم منتخب مصر للناشئين حل بديلا في الربع الأخير من الشوط الثاني.

ونجح مهاجم إنبي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و85 لمينح منتخب مصر 3 نقاط ثمينة للغاية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وصف المباراة

بدأ المنتخب المصري المباراة بشكل هجومي قوي واهدر فرصة التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق بلال عطية.

ورد المنتخب التونسي سريعا وأحرلاز هدف التقدم عن طريق أنيس سعيدي.

وأدرك بلال عطية التعادل بضربة رأسية متقنة.

وعاد سعيدي لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب تونس من ركلة ثابتة.

وعدل البديل عبد العزيز الزغبي النتيجة وسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الزغبي في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأسية متقنة.

ترتيب المجموعة

تونس 7 نقاط

مصر 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

الجزائر 3 نقاط

ليبيا صفر من النقاط

منتخب مصر للناشئين
نرشح لكم
إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا بشق الأنفس.. بوستنجي يقود منتخب مصر للشباب للفوز على ليبيا في بطولة شمال إفريقيا المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس في الجول يكشف تفاصيل إصابة محمد السيد في بطولة شمال إفريقيا للشباب النني يدعم مبادرة محمد سمير لمساندة عائلة لاعب كفر الشيخ الراحل مصدر من استاد القاهرة يكشف لـ في الجول: موعد استقبال المباريات.. وسر الجولة الثالثة انتهت في شمال إفريقيا للناشئين - مصر (3)-(2) تونس.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين 18 دقيقة | الكرة المصرية
تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو 20 دقيقة | الدوري الإسباني
إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس 26 دقيقة | الكرة المصرية
ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا 33 دقيقة | الكرة المصرية
سون مشيدا بمنتخب فلسطين: يمرون بموقف صعب.. ويمكننا أن نتعلم منهم 44 دقيقة | الوطن العربي
اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين والناشئات بعد غياب 48 دقيقة | رياضات أخرى
بشق الأنفس.. بوستنجي يقود منتخب مصر للشباب للفوز على ليبيا في بطولة شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا