البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين

قلب منتخب مصر للناشئين الطاولة على نظيره التونسي في بطولة شمال إفريقيا للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على نظيره 3-2 في ثالث مباريات البطولة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين.

سجل أهداف منتخب مصر: بلال عطية وعبد العزيز الزغبي (هدفين).

فيما أحرز أنيس بوسعيدي هدفي منتخب تونس في شباك مصر.

منتخب مصر حقق الفوز الثاني في السمابقة ليرفع رصيده إل 6 نقاط.

فيما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 7 نقاط.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة أمام منتخب ليبيا في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

البديل الذهبي

عبد العزيز الزغبي مهاجم منتخب مصر للناشئين حل بديلا في الربع الأخير من الشوط الثاني.

ونجح مهاجم إنبي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و85 لمينح منتخب مصر 3 نقاط ثمينة للغاية.

وصف المباراة

بدأ المنتخب المصري المباراة بشكل هجومي قوي واهدر فرصة التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق بلال عطية.

ورد المنتخب التونسي سريعا وأحرلاز هدف التقدم عن طريق أنيس سعيدي.

وأدرك بلال عطية التعادل بضربة رأسية متقنة.

وعاد سعيدي لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب تونس من ركلة ثابتة.

وعدل البديل عبد العزيز الزغبي النتيجة وسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الزغبي في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأسية متقنة.

جووووووووووووووووووووووول مزيكا 😍🔥 البديل الذهبي💥💥عبد العزيز الزغبي يسجل هدف التقدم في مرمي تونس لتصبح النتيجة 3-2 🇪🇬 pic.twitter.com/Cu0OwT5W6r — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 20, 2024

ترتيب المجموعة

تونس 7 نقاط

مصر 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

الجزائر 3 نقاط

ليبيا صفر من النقاط