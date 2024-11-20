تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو

أعلن نادي برشلونة استمراره على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس حتى نهاية مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الكتالوني أنه سيواصل اللعب على ملعب لويس كومبانيس ضد فالنسيا وألافيس في الجولتين 21 و22 من الدوري الإسباني وأمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وأشار برشلونة إلى يويفا يمنع الأندية من تغيير الملاعب خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وأيضا بسبب "الصعوبات اللوجستية والتكاليف الإضافية" إذا أبقى ملعبين مفتوحين في الوقت ذاته.

وبذلك سيكون أول لقاء لبرشلونة على ملعب كامب نو في السادس عشر من فبراير 2025 في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة مبارياته على ملعب كامب نو الذي سيتسع بعد التحديث لـ 105 ألف متفرج.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، وخاض الموسم الماضي بأكمله والنصف الأول من الموسم الجاري على ملعب لويس كومبانيس.

ويستعد برشلونة للقاء سيلتا فيجو في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويتصدر البلاوجرانا الترتيب برصيد 33 نقطة من 13 مباراة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة.