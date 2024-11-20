إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

ناشد إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب مواليد 2005، جماهير الإسماعيلية بدعم المنتخب في مباراته أمام تونس في الجولة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب ليبيا بنتيجة 2-1، ليحقق أول فوز له بالبطولة بعد الخسارة أمام المغرب والتعادل أمام الجزائر.

وقال الشاطر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "كان يمكننا الفوز بنتيجة أكبر أمام ليبيا ولكن التوتر واضح على اللاعبين".

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وأكمل: "لم نحقق شيئا بعد، ننتظر النتائج الأخرى في الجولة المقبلة لتخدم موقفنا، ونسعى للفوز أمام تونس في الجولة الأخيرة".

واختتم: "هناك ضغط كبير للمباريات واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرًا، وأناشد جماهير الإسماعيلية بدعم المنتخب يوم 26 نوفمبر أمام تونس".

وارتقى المنتخب المصري للمركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي قبل مواجهة تونس الأخيرة، فيما تذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون رصيد بعد خوض مباراتين.

وينتظر منتخب مصر نهاية مباريات الجولة الثالثة بلقاء الجزائر ضد المغرب والذي سيبدأ بعد قليل.

فيما سيحصل الفراعنة على راحة في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، إذ يلتقي منتخبا تونس مع الجزائر، والمغرب مع ليبيا.

وتُختتم مباريات البطولة يوم الثلاثاء بلقائي الجزائر ضد ليبيا ومصر ضد تونس.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد بعد الدولة المستضيفة لها أو موعد إقامتها.

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