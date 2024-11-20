ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا

عبر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، عن سعادته بعد الفوز على حساب ليبيا، في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وقال ميكالي في تصريحات عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نحتاج للفوز أمام ليببيا للاستمرار في البطولة، نعاني بسبب الغيابات والإصابات التي يتعرض لها اللاعبون".

وحقق المنتخب المصري أول فوز له بالبطولة على حساب ليبيا 2-1، بعد الخسارة أمام المغرب والتعادل أمام الجزائر.

وأكمل المدير الفني البرازيلي: "الوقت لم يكن في صالحنا، ولكننا نكافح، هناك بعض الأفكار يتم تنفيذها ولكننا مازلنا في احتياج إلى وقت".

وتولى ميكالي مسؤولية منتخب مواليد 2005 في مطلع أكتوبر الماضي، ليتسلم المهمة من وائل رياض شيتوس الذي انتقل لتدريب منتخب مواليد 2010.

ويلتقي المنتخب المصري للشباب أمام تونس في الجولة الأخيرة يوم 26 نوفمبر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل، فيما لم يحدد الاتحاد الإفريقي "كاف" موعدها ومكانها بعد.