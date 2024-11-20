سون مشيدا بمنتخب فلسطين: يمرون بموقف صعب.. ويمكننا أن نتعلم منهم

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

سون نجم كوريا الجنوبية أمام فلسطين

أشاد سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية، بصمود منتخب فلسطين، بعد مواجهتهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل المنتخب الفلسطيني أمام نظيره كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عمّان الدولي في الأردن، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثالثة بالتصفيات.

وقال سون في تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية: "أود أن أشيد بالمنتخب الفلسطيني، كانوا مستعدين بشكل جيد رغم مرورهم بموقف صعب للغاية، أعتقد أن هذا شيء يمكننا أن نتعلم منه".

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وتقدم المنتخب الفلسطيني مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب زيد القنبر، قبل أن يتعادل سون في الدقيقة 16 ليسجل هدفه الـ51 دوليا لينفرد بالمركز الثاني في هدافي كوريا الجنوبية عبر التاريخ.

وعلق سون: "شرف كبير أن أكون في صحبة العديد من الأسماء العظيمة، ولكن في الوقت الحالي لا أعتبر أرقامي الشخصية مهمة للغاية، أنا أركز أكثر على محاولة مساعدة الفريق".

وعن مواجهة فلسطين، قال سون "أعتقد أننا جعلنا هذه المباراة صعبة علينا، حاولنا العودة إلى المباراة وسجلنا هدف التعادل مبكرا، لكن كان بوسعنا الفوز بالمباراة لو نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

ونجح المنتخب الفلسطيني في تحقيق نقطتين أمام كوريا الجنوبية بالتصفيات بعد التعادل في الجولة الأولى.

وأكمل سون: "لقد كان هذا العام مزدحما وخضنا الكثير من المباريات، ولكن من حيث النتائج أعتقد أننا لم نصل إلى نسبة 100% من الأداء، وآمل أن نتمكن من تعويض ذلك".

ونجح المنتخب الفلسطيني في إنهاء سلسلة انتصارات منتخب كوريا الجنوبية التي استمرت 4 مباريات في التصفيات.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة بعد 6 جولات، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز السادس برصيد 3 نقاط.

تصفيات آسيا لكأس العالم كوريا الجنوبية فلسطين سون هيونج مين
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