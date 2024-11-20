اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين والناشئات بعد غياب

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

محمد زكريا - أمينة عرفي - اسكواش

منح الاتحاد الدولي للاسكواش مصر حق استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات في صيف 2025.

وتستضيف مصر بطولة العالم للناشئين لأول مرة منذ 1996 وللناشئات لأول مرة منذ 2003.

وكانت النسخة الأخيرة قد أقيمت في ولاية هيوستون الأمريكية وتوج بها محمد زكريا وأمينة عرفي.

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وتعتبر مصر الأكثر تتويجا باللقب على مستوى الناشئين والناشئات.

وحصدت مصر لقب الناشئين 15 مرة آخرها محمد زكريا في النسخة الماضية.

بينما على مستوى الناشئات، توجت مصر باللقب 16 مرة آخرها لأمينة عرفي.

وعادلت أمينة عرفي في النسخة الماضية الرقم التاريخي المسجل باسم نور الشربيني بعد حصد لقب بطولة العالم للناشئات ثلاث مرات.

وتمتلك أمينة عرفي فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي حال توجت باللقب للمرة الرابعة.

أما على مستوى الناشئين فنجح محمد زكريا في استعادة اللقب لمصر بعد غياب منذ تتويج مصطفى عسل في 2019.

وتوج الهولندي روان دامينج والباكستاني حمزة خان بنسختي 2022 و2023.

اسكواش محمد زكريا أمينة عرفي
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