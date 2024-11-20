بشق الأنفس.. بوستنجي يقود منتخب مصر للشباب للفوز على ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

عبد الله بوستنجي - مصر للشباب - ليبيا

حقق منتخب مصر للشباب انتصاره الأول في بطولة شمال إفريقيا بالفوز على ليبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة للبطولة التي تقام على استاد هيئة قناة السويس.

سجل أحمد خالد "كباكا" وعبد الله بوستنجي ثنائية مصر، فيما سجل عبد العزيز منصوري هدف ليبيا.

الفوز الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي رفع رصيد مصر لـ 4 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت قبل مواجهة تونس الأخيرة.

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فيما تذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون رصيد بعد خوض مباراتين.

وينتظر منتخب مصر نهاية مباريات الجولة الثالثة بلقاء الجزائر ضد المغرب والذي سيبدأ بعد قليل.

فيما سيحصل الفراعنة على راحة في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، إذ يلتقي منتخبا تونس مع الجزائر، والمغرب مع ليبيا.

وتُختتم مباريات البطولة يوم الثلاثاء بلقائي الجزائر ضد ليبيا ومصر ضد تونس.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد بعد الدولة المستضيفة لها أو موعد إقامتها.

التشكيل

تواجد أحمد شرف كأساسي بدلا من عمر خضر، وبدأ محمد زعلوك أساسيا في الهجوم للمباراة الثالثة على التوالي.

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وصف المباراة

تعرض محمد السيد لإصابة في أول 8 دقائق من انطلاق المباراة وخرج على نقالة وعوضه فارس محمد.

وأهدر محمد زعلوك كرة في الدقيقة 18 ارتطمت بالمدافع ومرت أعلى العارضة.

وتألق عبد المنعم تامر في التصدي لتصويبة قوية حولها لركنية في الدقيقة 28.

ومع بداية الشوط الثاني شارك عمر خضر بدلا من فارس خالد لتنشيط هجوم منتخب مصر.

وبالفعل تحول الأداء الهجومي بعد مشاركة خضر.

وفي الدقيقة 50 كاد خضر أن يسجل برأسية لكن رأسيته شتتها المدافع من أمام المرمى.

وتألق عبد المنعم تامر في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من معتز محمد في الدقيقة 52.

بدأ منتخب مصر زيادة محاولاته وسيطرته، وفي الدقيقة 56 سدد أحمد شرف كرة قوية تصدى لها الحارس وتابعها زعلوك أعلى العارضة بغرابة.

وتسبب البديل عمر محمد في طرد عبد المهيمن قائد منتخب لبيبا بعدما تعرض لعرقلة خلال انفراده قبل دخول منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وسدد كباكا الركلة الثابتة بتصويبة صاروخية أبعدها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 73 تحصل عمر خضر على ركلة جزاء إثر تعرضه لعرقلة داخل منطقة العمليات.

وانبرى أحمد خالد "كباكا" للركلة وسددها أرضية على يمين الحارس مسجلا الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 75.

لكن رد ليبيا جاء سريعا ومباغتا، ارتباك دفاعي خلال تنفيذ ركلة ثابتة لتصل الكرة لعبد العزيز المنصوري الذي سدد كرة ارتطمت بمدافع مصر وسكنت الشباك بعد دقيقتين من تقدم المنتخب.

وفي الدقيقة 80 حاول عمر خضر تسجيل الثاني واستغلال النقص العددي لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

ثم مرت تسديدة خضر على الطائر أعلى العارضة في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 90 وبرأسية فض عبد الله بوستنجي الاشتباك وسجل هدف مصر الثاني والفوز القاتل في شباك ليبيا، محققا أول لفوز لشباب الفراعنة.

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