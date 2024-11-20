في الجول يكشف تفاصيل إصابة محمد السيد في بطولة شمال إفريقيا للشباب
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 18:50
كتب : إبراهيم رمضان
تعرض محمد السيد لاعب وسط منتخب مصر للشباب والزمالك لإصابة أسفرت عن خروجه مبكرا من أرض الملعب خلال مواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا.
محمد السيد
النادي : الزمالك
وخرج السيد في الدقيقة 7 من عمر اللقاء متأثرا بالإصابة وخرج على نقالة، وعوضه فارس محمد كبديل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد السيد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية.
وسيخضع اللاعب لفحوصات عقب المباراة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة غيابه.
وشارك السيد أساسيا في مواجهتي مصر ضد المغرب والجزائر في أول جولتين من المسابقة والتي حصد منتخب مصر منها نقطة وحيدة.
صاحب الـ 18 عاما سبق وأن شارك في نهائي السوبر المصري ضد الأهلي كبديل لمدة 29 دقيقة بقميص الزمالك.
وخاض السيد 14 مباراة بقميص الزمالك بدءا من الموسم الماضي.
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