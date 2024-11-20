مصدر من استاد القاهرة يكشف لـ في الجول: موعد استقبال المباريات.. وسر الجولة الثالثة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 18:21

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية نقل مباراتي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ومودرن سبورت أمام زد إلى استاد السلام بدلا من القاهرة.

وتقرر نقل المباراتين من الجولة الثالثة بسبب استكمال عملية الصيانة باستاد القاهرة.

وكشف مصدر من هيئة استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "الموعد الرسمي لاستقبال المباريات على استاد القاهرة يوم 28 نوفمبر الجاري".

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وتابع "لكن بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية ولعبهما يومي 26 و27 وفارق يومين فقط عن الموعد الرسمي، قررنا استقبال المباراتين دون مشكلة".

أما عن نقل مباريات الجولة الثالثة من استاد القاهرة إلى السلام فأوضح المصدر "هذه ليست مسؤوليتنا لكن مسؤولية لجنة المسابقات".

واختتم المصدر تصريحاته "أبلغنا الرابطة في بيان رسمي أن موعد استقبال المباريات يبدأ من 28 نوفمبر".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر، بينما يلتقي زد مع مودرن يوم الأحد.

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول مباراتين في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.

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