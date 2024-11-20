انتهت في شمال إفريقيا للناشئين - مصر (3)-(2) تونس.. 3 نقاط ثمينة
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 18:03
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ثالث مبارياته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.
ويلعب منتخب مصر للناشئين أمام تونس، وحقق الفراعنة 3 نقاط من مباراتين.
---------------------------
نهاية المباراة
ق85 عبد العزيز الزغبي يسجل الهدف الثالث بضربة رأسية
ق81 عبد العزيز الزغبي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق57 ضربة خلفية مزدوجة من حمزة عبد الكريم تمر بجوار المرمى بقليل وهدف محقق يضيع
ق50 تسديدة قوية من بلال عطية تمر بجوار المرمى بقليل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 حمزة عبد الكريم يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر
ق23 تسددية قوية من حمزة عبد الكريم ترتطم بالقائم
ق20 أنيس سعيدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب تونس بعد تنفيذ ركلة ثابتة في المرمى
جووووووووووووول
بلال عطية يسجل هدف التعادل في مرمي منتخب تونس لتصبح النتيجة 1-1#ONTime_Sports pic.twitter.com/W1nnJKuTIQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 20, 2024
ق17 بلال عطية يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر بضربة رأسية
منتخب تونس يحرز هدف التقدم في مرمي منتخب مصر لتصبح النتيجة 1-0#ONTime_Sports pic.twitter.com/JsXF8O45lc— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 20, 2024
ق4 هدف مبكر من أنيس سعيدي لاعب منتخب تونس
ق1 الهدف الأول يضيع لصالح منتخب مصر عن طريق سيف الدين عبد الله