الدوري السعودي - اختبارات طبية تحسم مصير تاليسكا أمام القادسية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

ينتظر ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي موقف مهاجمه أندرسون تاليسكا، من المشاركة في مباراة القادسية المرتقبة.

ويلعب النصر أمام القادسية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن تاليسكا سيخضع لاختبارات طبية لتحديد موقفه من مواجهة القادسية.

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تاليسكا عاد للمشاركة مؤخرا في تدريبات النصر بعد تعافيه من آلام العضلة الأمامية.

واضطر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر إلى استبدال تاليسكا خلال مواجهة الرياض بالجولة الماضية بعد أن شعر بآلم في عضلة الفخذ.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

الجناح البرازيلي لعب في الموسم الحالي 17 مباراة مع النصر وسجل 8 اأهداف.

وبشكل عام لعب تاليسكا 102 مباراة مع النصر وسجل 76 هدفا وصنع 10 آخرين

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