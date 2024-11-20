انقضاء الدعوى الجنائية وقبول تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

حكمت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية وقبول تصالح إمام عاشور لاعب الأهلي مع فرد أمن المول.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري، وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.

وتم التصالح بين إمام عاشور وفرد أمن المول يوم الخميس الماضي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن صدور حكم محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية.

وشكر عاشور هيئة المحكمة إذ وافق على كلام القاضي الذي وجه إليه نصحا بأنه شخص مشهور وشاب ولابد من أن يكون قدوة ولا يمكن أن يصدر منه مثل تلك التصرفات بالتعدي على فرد الأمن.

وأعرب لاعب الأهلي عن شكره لفريق دفاعه ولجماهير النادي الأهلي التي دعمت قضيته طوال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق حرر موظف أمن بأحد المحلات التجارية محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب مضايقة زوجته.

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم كما شارك في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري.

وأحرز إمام هدفا في فوز الأهلي على العين الإماراتي ببطولة إنتركونتينينتال.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وحقق إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن ستة ألقاب آخرهم لقب القارات الثلاث أمام العين الإماراتي.

وخاض إمام 54 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 23 هدفا.

إذ نجح إمام في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.