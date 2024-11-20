تقرير: شكرينيار على بعد خطوة من يوفنتوس

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - سلوفاكيا وبولندا - يورو 2020

اقترب يوفنتوس من ضم ميلان شكرينيار لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب يوفنتوس في تعويض مدافعه البرازيلي جليسون بريمر.

وتعرض بريمر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وانتهى موسمه.

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وبحسب توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم شكرينيار.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس بات على بعد خطوة واحدة من ضم شكرينيار حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويجد يوفنتوس في شكرينيار ضالته لتعويض غياب بريمر خاصة في ظل تجربته الإيطالية السابقة.

شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.

ولعب الدولي السلوفاكي 36 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.

ميلان شكرينيار يوفنتوس باريس سان جيرمان
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