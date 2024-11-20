خبر في الجول - كهربا يسدد قيمة الغرامة المتبقية لصالح الزمالك

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

الأهلي - كهربا

سدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الدفعة الأخيرة من الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.

وكان في نهاية فبراير الماضي قد أعلن الزمالك نهاية الأزمة بعد استلام الغرامة المستحقة والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 ألف و389 دولار.

ولم يدفع كهربا الجزء المتبقي من الغرامة بمبلغ يقارب من 6 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

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وعلم FilGoal.com أن أحمد يحيى وكيل كهربا تواجد في مقر نادي الزمالك لحل الأزمة.

وسدد محمود كهربا القيمة المتبقية من الغرامة لصالح نادي الزمالك.

بينما تواجد وكيله في مقر النادي لمنح الزمالك صورة من التحويل.

وكان الاتفاق بين الطرفين أن يتم سداد المبلغ بعد شهرين من نهاية الأزمة.

ومنح الزمالك اللاعب مهلة أكثر من مرة لكن يحصل على رد من البنك بعدم وجود رصيد كاف.

ولذلك قرر الزمالك تحرير محضرا ضد كهربا لعدم سداد باقي الغرامة وتكون هذه هي الخطوة الأولى نحو دعوى قضائية.

كهربا (30 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس 2023 فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 15بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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