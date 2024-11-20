انتهت شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(1) ليبيا.. فوز أول قاتل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

محمد سمير - منتخب مصر للشباب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد ليبيا في الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وحصد منتخب مصر نقطة وحيدة حتى الآن بعد تعادل مع الجزائر وخسارة من المغرب.

فيما خسر منتخب ليبيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 من تونس وبدون نقاط قبل مواجهة اليوم.

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شاهد المباراة

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انتهت

ق 90: جوووووووووول عبد الله بوستنجي يسجل الثاني برأسية من داخل منطقة الجزاء

ق 82: رأسية من عمر محمد وتسديدة على الطائر من عمر خضر تمر أعلى العارضة.

ق 80: عمر خضر يراوع ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن للحارس

ق 77: هدف تعادل ليبيا.. عبد العزيز منصوري يسجل لمنتخب ليبيا بتسديدة ترتطم بمدافع منتخب مصر وتسكن الشباك

ق 75: جووووول كباكا يسجل الأول بتسديدة قوية من علامة الجزاء الهدف الأول لمنتخب مصر

ق 73: ركلة جزاء يتحصل عليها عمر خضر

ق 71: حارس ليبيا يتصدى لركلة حرة مباشرة صاروخية من أحمد خالد كاباكا والمتابعة تعلو العارضة

ق 69: طرد عبد المهيمن قائد ليبيا بعد عرقلة عمر محمد مهاجم منتخب مصر المنفرد خارج منطقة الجزاء

ق 56: أحمد شرف يسدد كرة يتصدى لها الحارس ويتابعها زعلوك بغرابة أعلى العارضة

ق 52: عبد المنعم تامر يواصل التألق ويمنع الأول للمنتخب الليبي

ق 50: عمر خضر كاد أن يسجل برأسية لكن مدافع ليبيا يشتت الكرة من على خط المرمى

ق 46: مشاركة عمر خضر لاعب منتخب مصر في ثاني تغييرات بدلا من فارس خالد الذي شارك كبديل في الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: عبد المنعم تامر يتألق ويتصدى لتصويبة قوية ويحولها لركنية

ق 18: زعلوك سدد كرة ارتطمت بالمدافع ومرت أعلى العارضة

ق 9: مشاركة فارس خالد بدلا من محمد السيد في أول تغيير لمنتخب مصر

ق 8: إصابة محمد السيد لاعب وسط منتخب مصر وخروجه على نقالة

بداية اللقاء

منتخب مصر للشباب روجيرو ميكالي شمال إفريقيا
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