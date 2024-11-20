تشكيل مصر للشباب – شرف وزعلوك يقودان الهجوم في مواجهة ليبيا

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا بعد قليل على ملعب هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد أحمد شرف كأساسي بدلا من عمر خضر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمود سمير – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – محمود لبيب.

الوسط: أحمد كباكا – محمد السيد – مروان محمود.

الهجوم: أحمد شرف – عمر خالد بيبو – محمد زعلوك.

وخسر منتخب مصر من المغرب في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل مع الجزائر في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.