إعلان النتيجة.. يويفا يصدر قراراته بشأن مباراة رومانيا ضد كوسوفو
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:47
كتب : FilGoal
أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة رومانيا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.
وأعلن "يويفا" عن إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية بعدما توقفت في الدقيقة 93، حيث قرر لاعبو كوسوفو الانسحاب من أرض الملعب.
وجاءت قرارات يويفا
- تغريم الاتحاد الروماني 128 ألف يورو بسبب رسائل سياسية استفزازية وإشعال الألعاب النارية واستخدام الليزر.
- اعتبار منتخب كوسوفو خاسرا 3-0 لعدم خوض المباراة كاملة، وتغريمه 6 آلاف يورو بسبب السلوك غير اللائق.
وجاء قرار انسحاب كوسوفو كرد فعل على هتافات جماهير رومانيا باسم صربيا، الدولة التي استقلت عنها كوسوفو في 2008.
ورفض لاعبو كوسوفو استكمال المباراة حتى تصمت هذه الهتافات.
بينما عاد لاعبو رومانيا إلى غرف الملابس ورفضوا الخروج مرة أخرى حتى بعد أن هدأت الوتيرة.
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وبذلك أصبح رصيد رومانيا 18 نقطة بالعلامة الكاملة وحجز بطاقة التأهل المباشر للتصنيف الثاني.
فيما ظل منتخب كوسوفو ثانيا برصيد 12 نقطة ويشارك في الملحق المؤهل للتصنيف الثاني.
وتحتل قبرص المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل ليتوانيا المجموعة بلا نقاط.