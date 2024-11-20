إعلان النتيجة.. يويفا يصدر قراراته بشأن مباراة رومانيا ضد كوسوفو

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة رومانيا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن "يويفا" عن إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية بعدما توقفت في الدقيقة 93، حيث قرر لاعبو كوسوفو الانسحاب من أرض الملعب.

وجاءت قرارات يويفا

- تغريم الاتحاد الروماني 128 ألف يورو بسبب رسائل سياسية استفزازية وإشعال الألعاب النارية واستخدام الليزر.

- اعتبار منتخب كوسوفو خاسرا 3-0 لعدم خوض المباراة كاملة، وتغريمه 6 آلاف يورو بسبب السلوك غير اللائق.

وجاء قرار انسحاب كوسوفو كرد فعل على هتافات جماهير رومانيا باسم صربيا، الدولة التي استقلت عنها كوسوفو في 2008.

ورفض لاعبو كوسوفو استكمال المباراة حتى تصمت هذه الهتافات.

بينما عاد لاعبو رومانيا إلى غرف الملابس ورفضوا الخروج مرة أخرى حتى بعد أن هدأت الوتيرة.

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وبذلك أصبح رصيد رومانيا 18 نقطة بالعلامة الكاملة وحجز بطاقة التأهل المباشر للتصنيف الثاني.

فيما ظل منتخب كوسوفو ثانيا برصيد 12 نقطة ويشارك في الملحق المؤهل للتصنيف الثاني.

وتحتل قبرص المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل ليتوانيا المجموعة بلا نقاط.