إعلان النتيجة.. يويفا يصدر قراراته بشأن مباراة رومانيا ضد كوسوفو

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

كوسوفو

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة رومانيا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن "يويفا" عن إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية بعدما توقفت في الدقيقة 93، حيث قرر لاعبو كوسوفو الانسحاب من أرض الملعب.

وجاءت قرارات يويفا

أخبار متعلقة:
انسحاب وهتافات عنصرية.. إلغاء مباراة كوسوفو أمام رومانيا بوبيندزا يصل رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست بعد 38 عاما.. لوتشيسكو يعود لتدريب رومانيا يورو 2024 - رسالة من رومانيا "الضيف المثالي" عقب الوداع ضد هولندا

- تغريم الاتحاد الروماني 128 ألف يورو بسبب رسائل سياسية استفزازية وإشعال الألعاب النارية واستخدام الليزر.

- اعتبار منتخب كوسوفو خاسرا 3-0 لعدم خوض المباراة كاملة، وتغريمه 6 آلاف يورو بسبب السلوك غير اللائق.

وجاء قرار انسحاب كوسوفو كرد فعل على هتافات جماهير رومانيا باسم صربيا، الدولة التي استقلت عنها كوسوفو في 2008.

ورفض لاعبو كوسوفو استكمال المباراة حتى تصمت هذه الهتافات.

بينما عاد لاعبو رومانيا إلى غرف الملابس ورفضوا الخروج مرة أخرى حتى بعد أن هدأت الوتيرة.

وبذلك أصبح رصيد رومانيا 18 نقطة بالعلامة الكاملة وحجز بطاقة التأهل المباشر للتصنيف الثاني.

فيما ظل منتخب كوسوفو ثانيا برصيد 12 نقطة ويشارك في الملحق المؤهل للتصنيف الثاني.

وتحتل قبرص المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل ليتوانيا المجموعة بلا نقاط.

رومانيا كوسوفو دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو تقرير: شكرينيار على بعد خطوة من يوفنتوس سر تغيير شعارات الأندية.. لمراعاة طبيعة المنصات الرقمية وليس "استسهال" في التصميم لا جازيتا ديلو سبورت: بعد 7 سنوات.. يوفنتوس يفكر في ضم باتريك تشيك برونو جيماريش: أعلم أن جوارديولا يحب كرة القدم التي أقدمها التغيير الثالث هذا الشهر في إيطاليا.. باتريك فييرا مديرا فنيا لـ جنوى الأرقام توضح.. لماذا يتألق عمر مرموش الموسم الحالي مع فرانكفورت المجر تخطف تعادلاً أمام ألمانيا.. وويلز والتشيك إلى المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يقرر استقطاع جزء من مكافآته لصالح أبناء الراحل محمد شوقي 12 دقيقة | الكرة المصرية
البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين ساعة | الكرة المصرية
تأجيل عودة برشلونة لـ كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
إسلام الشاطر: أناشد الجماهير بدعم المنتخب أمام تونس ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: كنا نحتاج الفوز أمام ليبيا.. والوقت لم يكن في صالحنا ساعة | الكرة المصرية
سون مشيدا بمنتخب فلسطين: يمرون بموقف صعب.. ويمكننا أن نتعلم منهم ساعة | الوطن العربي
اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين والناشئات بعد غياب ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا