تشكيل منتخب مصر للناشئين - حارس الزمالك أساسي في مواجهة تونس

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد تونس.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: حمزة الدجوي – نور أشرف – أدهم فريد – آدم محمد.

الوسط: محمد البنداري – عمر العدوي – بلال عطية.

الهجوم: محمد حمد – أنس رشدي – حمزة عبد الكريم.

وكان منتخب مصر قد خسر أول مباراة ضد المغرب، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية على الجزائر بهدفين مقابل هدف.