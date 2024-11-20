سينافس موسيماني.. كارتيرون يرحل عن تدريب أم صلال استعدادا للتجربة الإيرانية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

أعلن نادي أم صلال القطري رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، تمهيدا لتولي مهمة قيادة سباهان الإيراني.

وسبق أن كشف موقع طهران تايمز الإيراني عن اتفاق سباهان متصدر ترتيب الدوري الإيراني مع كارتيرون لتولي قيادة الفريق.

ويحل كارتيرون بدلا من البرتغالي خوسيه مورايش المدير الفني الحالي لسباهان.

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وتولى كارتيرون قيادة أم صلال القطري منذ يوليو 2023، قاد خلالها الفريق في 45 مباراة بينهم 13 هذا الموسم.

وحقق الفريق القطري تحت قيادته 5 انتصارات مقابل 6 هزائم وتعادلين في الموسم الجاري.

وسبق لكارتيرون قيادة كل من مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء ومنتخب مالي والنصر والاتفاق السعوديين.

ويتصدر سباهان ترتيب الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

ويمتلك الفريق الإيراني فرصة للتأهل إلى الدوري التالي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقد يتجدد الصدام مجددا بين كارتيرون وموسيماني لكن بعيدا عن إفريقيا هذه المرة.

ويتولى بيتسو موسيماني قيادة استقلال طهران الإيراني.

أم صلال سباهان الإيراني باتريس كارتيرون دوري أبطال آسيا للنخبة
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