لا جازيتا ديلو سبورت: بعد 7 سنوات.. يوفنتوس يفكر في ضم باتريك تشيك

عاد باتريك تشيك مرة أخرى على قائمة يوفنتوس التعاقدية في يناير المقبل بعد 7 سنوات من فشل الفحص الطبي.

ويحاول يوفنتوس تدعيم هجومه بضم لاعب آخر ليصبح بديلا لدوشان فلاهوفيتش.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن المهاجم الصربي يعاني من مشاكل عضلية، كما يغيب البولندي أركاديوش ميليك حتى يناير 2025 بعد إجراء عملية جراحية.

وذلك وضع يوفنتوس باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن في قائمته التعاقدية لضمه في يناير 2025.

صاحب الـ 28 عاما كان قريبا من الانتقال لصفوف يوفنتوس في صيف 2017 وبالفعل أجرى الكشف الطبي.

لكن يوفنتوس لم يتمم التعاقد مع سامبدوريا آنذاك جاءت بسبب فشله في تخطي الاختبار لوجود مشاكل في عضلة القلب.

وانضم تشيك لاحقا لصفوف روما الإيطالي ومنه إلى باير ليفركوزن الذي ساهم معه بتحقيق ثنائية تاريخية الموسم الماضي.

وبقميص روما وسامبدوريا شارك في 78 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل 16 هدفا.

وينتهي تعاقد تشيك مع ليفركوزن في صيف 2027.

وخاض تشيك 137 مباراة بقميص ليفركوزن سجل 58 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

ومع منتخب التشيك فاز بجائزة هداف يورو 2020 ودوري الأمم الأوروبية 2018-19 عن التصنيف الثاني.