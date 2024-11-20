لا جازيتا ديلو سبورت: بعد 7 سنوات.. يوفنتوس يفكر في ضم باتريك تشيك

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

باتريك تشك

عاد باتريك تشيك مرة أخرى على قائمة يوفنتوس التعاقدية في يناير المقبل بعد 7 سنوات من فشل الفحص الطبي.

ويحاول يوفنتوس تدعيم هجومه بضم لاعب آخر ليصبح بديلا لدوشان فلاهوفيتش.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن المهاجم الصربي يعاني من مشاكل عضلية، كما يغيب البولندي أركاديوش ميليك حتى يناير 2025 بعد إجراء عملية جراحية.

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وذلك وضع يوفنتوس باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن في قائمته التعاقدية لضمه في يناير 2025.

صاحب الـ 28 عاما كان قريبا من الانتقال لصفوف يوفنتوس في صيف 2017 وبالفعل أجرى الكشف الطبي.

Leverkusen's Patrik Schick celebrates winning the German Bundesliga championship after the German Bundesliga soccer match between Bayer 04 Leverkusen and SV Werder Bremen in Leverkusen, Germany, 14 April 2024. EPA-EFE/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

لكن يوفنتوس لم يتمم التعاقد مع سامبدوريا آنذاك جاءت بسبب فشله في تخطي الاختبار لوجود مشاكل في عضلة القلب.

وانضم تشيك لاحقا لصفوف روما الإيطالي ومنه إلى باير ليفركوزن الذي ساهم معه بتحقيق ثنائية تاريخية الموسم الماضي.

وبقميص روما وسامبدوريا شارك في 78 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل 16 هدفا.

وينتهي تعاقد تشيك مع ليفركوزن في صيف 2027.

وخاض تشيك 137 مباراة بقميص ليفركوزن سجل 58 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

ومع منتخب التشيك فاز بجائزة هداف يورو 2020 ودوري الأمم الأوروبية 2018-19 عن التصنيف الثاني.

باتريك تشك يوفنتوس باير ليفركوزن الدوري الإيطالي
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