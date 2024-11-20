نجم بيرو: الحكم كان يحتسب خطأ لـ ميسي إذا لمسناه بأصابعنا فقط

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

باولو جاريرو لاعب بيرو

هاجم باولو جيريرو نجم منتخب بيرو حكم مباراة فريقه ضد الأرجنتين.

باولو جيريرو

النادي : راسينج كلوب

بيرو

وفازت الأرجنتين على بيرو بهدف دون مقابل في الجولة الـ 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال جاريرو للصحفيين عقب المباراة: "لا أعرف ما هو تحليلكم لهذه المباراة ولكن على الجانب البدني كان الأمر متساويا ولكن يكون الأمر صعبا أحيانا عندما يفرض عليك الحكم شروطا ويستمر في الضغط عليك، كانوا يدفعونا ولا يحتسب الحكم أي خطأ، ولكن عندما تلمس ميسي بإصبعك ستكون جميعها أخطاء ولا أحد يقول ذلك لأنه ميسي".

أخبار متعلقة:
استدعاء سيميوني لمنتخب الأرجنتين بدلا من مولينا تصفيات كأس العالم - باراجواي تقلب الطاولة على الأرجنتين في ليلة غضب ميسي.. والإكوادور تقسو على بوليفيا ضم لاعب لانس بدلا من ليساندرو مارتينيز في قائمة الأرجنتين بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو

وتابع "لم نجرؤ على اللعب كثيرا، أعلم أن ضغطهم في وسط الملعب كان قويا ولكن كان بإمكاننا اللعب أكثر وأن نكون أكثر عدوانية وخلق المزيد من المواقف لأنهم كانوا سيئين للغاية في وسط الملعب".

ويحتل منتخب بيرو المركز الأخير في جدول ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 7 نقاط وبفارق 6 نقاط عن بوليفيا صاحبة المركز السابع المؤهل للملحق العالمي للتأهل لكأس العالم.

وسيلعب منتحب الأرجنتين مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوروجواي يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب بيرو مع بوليفيا.

ويقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفه دول أمريكا والمكسيك وكندا.

باولو جيريرو بيرو
نرشح لكم
سبورت: أنشيلوتي يعود كخيار لتدريب البرازيل الثاني على التوالي.. البرازيل تتعادل مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو تاتا مارتينو يعلن رحيله عن تدريب إنتر ميامي لأسباب شخصية بعد عودته للدوري البرازيلي.. سانتوس يعلن رحيل كاريلي دي ماريا: قد أتجه للتدريب بعد الاعتزال بسبب ما حدث لـ أجيري.. اتحاد كونكاكاف يعاقب منتخب هندوراس هل تتذكروه؟ مارتن باليرمو يحقق أول لقب في مسيرته التدريبية
أخر الأخبار
الكاس: حققنا فوزا صعبا أمام تونس.. وهدفنا إسعاد الشعب المصري 19 دقيقة | منتخب مصر
لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة 38 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف - ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا 46 دقيقة | رياضة نسائية
إسلام الشاطر لـ في الجول: استبعاد لاعب هيرتا برلين من منتخب الشباب للإصابة.. وهذه مدة غيابه ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يعلن تنظيم رحلة لجماهيره من أجل مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
إنبي يقرر استقطاع جزء من مكافآته لصالح أبناء الراحل محمد شوقي ساعة | الكرة المصرية
البديل الذهبي.. ريمونتادا قاتلة من منتخب مصر على تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا