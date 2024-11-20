نجم بيرو: الحكم كان يحتسب خطأ لـ ميسي إذا لمسناه بأصابعنا فقط

هاجم باولو جيريرو نجم منتخب بيرو حكم مباراة فريقه ضد الأرجنتين.

باولو جيريرو النادي : راسينج كلوب بيرو

وفازت الأرجنتين على بيرو بهدف دون مقابل في الجولة الـ 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال جاريرو للصحفيين عقب المباراة: "لا أعرف ما هو تحليلكم لهذه المباراة ولكن على الجانب البدني كان الأمر متساويا ولكن يكون الأمر صعبا أحيانا عندما يفرض عليك الحكم شروطا ويستمر في الضغط عليك، كانوا يدفعونا ولا يحتسب الحكم أي خطأ، ولكن عندما تلمس ميسي بإصبعك ستكون جميعها أخطاء ولا أحد يقول ذلك لأنه ميسي".

وتابع "لم نجرؤ على اللعب كثيرا، أعلم أن ضغطهم في وسط الملعب كان قويا ولكن كان بإمكاننا اللعب أكثر وأن نكون أكثر عدوانية وخلق المزيد من المواقف لأنهم كانوا سيئين للغاية في وسط الملعب".

ويحتل منتخب بيرو المركز الأخير في جدول ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 7 نقاط وبفارق 6 نقاط عن بوليفيا صاحبة المركز السابع المؤهل للملحق العالمي للتأهل لكأس العالم.

وسيلعب منتحب الأرجنتين مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوروجواي يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب بيرو مع بوليفيا.

ويقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفه دول أمريكا والمكسيك وكندا.