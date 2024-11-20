أنا طارق يحيى (3) – السر وراء جملة "ربنا نصرني"... والجوهري ظلمني

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 15:55

كتب : أحمد أباظة

طارق يحيى

يقدم FilGoal.com سلسلة من مسيرة طارق يحيى الملقب بإيدر الكرة المصرية، ويتحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على لسانه تفاصيل من مسيرته.

وفي تلك الحلقة سيتحدث طارق يحيى عن كيف عن الهتاف الأقرب لقلبه والسر وراء جملة "ربنا نصرني".

وكيف تعرض للظلم في عدم اختياره بقائمة كأس العالم 1990.

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