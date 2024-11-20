التغيير الثالث هذا الشهر في إيطاليا.. باتريك فييرا مديرا فنيا لـ جنوى

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين الفرنسي باتريك فييرا مديرا فنيا للفريق.

وسيتولى الفرنسي تدريب الفريق الجريفوني خلفا لـ ألبرتو جيلاردينو المُقال بسبب سوء النتائج.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن فييرا وقع عقدا طويل الأمد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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ومنذ اعتزال فييرا عمل بين عامي 2011 و2015، كمدير تنفيذي في أكاديمية مانشستر سيتي، ثم أصبح مدربا لفرق نيويورك سيتي ونيس وكريستال بالاس وستراسبورج.

ويحتل جنوى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 12 مباراة في الموسم.

ويستعد جنوى للقاء كالياري في الجولة 13 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

وأصبح جنوى ثالث فريق يغير مدربه هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد روما وليتشي.

وخلال التوقف الدولي الجاري أصبح كلاوديو رانييري مدربا لروما بدلا من إيفان يوريتش، كما تولى ماركو جيامباولو تدريب ليتشي بدلا من لوكا جوتي.

وقاد جيلاردينو فريق جنوى الموسم الماضي للعودة إلى الدرجة الأولى في إيطاليا، قبل أن تتم إقالته هذا الموسم لسوء النتائج.

وقاد جيلاردينو تدريب الفريق منذ منتصف موسم 22-23 وساهم في صعوده للدوري الإيطالي، كما قاد الفريق الموسم الماضي للبقاء وسط الكبار.

لكن تخبط نتائج الفريق منذ بداية الموسم وتوديع كأس إيطاليا أمام سامبدوريا الغريم التقليدي أدى لرحيله.

جنوى الدوري الإيطالي باتريك فييرا
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