وزارة الرياضة تبدأ التحقيق في واقعة وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحركت بشكل فوري لمتابعة حالة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وتم توفير 3 أطباء من اللجنة الطبية العليا بقيادة الدكتور حازم خميس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الشاذلي عبر قناة ETC: "هناك قرارات رسمية بحظر إقامة أي فعاليات رياضية أو مباريات رسمية إلا في حالة توفر الإجراءات الطبية وكل الضوابط موجودة وفقا للائحة معينة تم توزيعها على كل الأندية والاتحادات ومراكز الشباب ومديريات الرياضة، ولدينا العديد من الأنشطة تصل لـ4500 فعالية رياضية، هناك ضوابط ملزمة لكل الأطراف والاتحادات الرياضية".

وأضاف "حكم المباراة أيضا لديه لائحة معينة يجب الالتزام بها قبل كل مباراة، وهناك تغير في الأكواد واللوائح الرياضية، يصل لاتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة عدم الالتزام بتلك الضوابط، يتم احالة أي وقع برمته للنيابة العامة".

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وواصل "في واقعة محمد شوقي تم تشكيل لجنة طبية عليا وتم الاطلاع على كافة الإجراءات والوزارة تحقق حاليا فيها، والوزير كلف بدراسة كافة الوقائع الخاصة بالمباراة، واللجنة الطبية سترفع تقرير كامل بكل التجهيزات الطبية وتوفرها من عدمها، والاجراءات التي تمت مع اللاعب منذ سقوطه على الأرض، في حالة وجود أي تقصير يتم احالة الواقعة للنيابة العامة".

وتابع "من المقرر أن تقدم اللجنة الطبية العليا تقريرها بحد أقصى الأربعاء، وحال ثبوت أي إهمال أو تقصير، يتم تحويل الأمر للنيابة العامة على الفور، والموضوع يخضع للائحة رسمية صادرة من وزارة الشباب والرياضة، وأي مسؤول سوف يخضع للتحقيق في النيابة فهو (مدان) وفقا للائحة، لأن الجميع قام بالتوقيع على بنود اللائحة، لأن من ضمن بنودها عدم إقامة أي مباراة دون توافر الشروط الطبية".

وأكمل "وفقا للمعطيات المطلوبة، فإن اللجنة الطبية التي تم تشكيلها سوف تنتهي اليوم الأربعاء، من تقريرها، وهناك بروتوكول موقع بين وزارة الصحة والرياضة واتحاد الكرة وكافة الهيئات الرياضية، بأن سيارة الإسعاف لابد من توافر كافة التجهيزات الطبية، ويتم مراجعة الأمر من جانب مراقب المباراة".

وأتم"كل الهيئات الرياضية يقع عليها عاتق تدريب أشخاص قادرين على التعامل مع أي ظرف طارئ، وفي النهاية أي تقصير كما ذكرت سيتم إحالته للنيابة العامة".