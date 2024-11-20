لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام

قررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراتي الأهلي ضد الاتحاد السكندري وزد ضد مودرن سبورت من استاد القاهرة إلى استاد السلام.

وجاء نقل المباراتين من استاد القاهرة لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر، بينما يلتقي زد مع مودرن يوم الأحد.

ولم تقام أي مباراة منذ بداية الموسم حتى الآن على استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة للملعب وزراعة البذرة الشتوية.

وخاض الأهلي أول مباراتين في الموسم على استاد السلام ضد زد وسيراميكا كليوباترا.

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة والتي حل فيها بيراميدز بالمركز الثاني.