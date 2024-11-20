عودة الدوليين لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 14:42

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - يحيى عطية الله

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وشهد مران الأهلي عودة اللاعبين الدوليين وهم محمد الشناوي وأحمد نبيل "كوكا" ومصطفى شوبير وعمر كمال.

بالإضافة إلى المغربي يحيى عطية الله.

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واكتفى الدوليين بأداء جلسات استشفاء في صالة الجيمانيزوم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع طاقمه المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

وأدى الأهلي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي فاز فيها على "تيم إف سي" بثلاثية دون رد سجلها عمرو السولية وأفشة وكريم الدبيس.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري.

وتقام المباراة على استاد السلام في تمام الثامنة مساء.

وفاز الأهلي في أول جولتين من الدوري المصري على كل من سيراميكا كليوباترا وزد.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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