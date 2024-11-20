سبورت: أنشيلوتي يعود كخيار لتدريب البرازيل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن عودة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للصورة كمدرب محتمل لمنتخب البرازيل.

وفقا لسبورت فإن بيب جوارديولا هو الخيار الأول للبرازيل ولكنه حسب الأخبار قد اقترب من تمددي عقده مع مانشستر سيتي.

وكان أنشيلوتي منفتحا بالفعل على تدريب البرازيل في العام الماضي قبل أن يمدد تعاقده مع ريال مدريد عقب التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

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ولذلك فإن منتخب البرازيل يضع أنشيلوتي كخيار ثاني وينتظر موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد للبدء في التفاوض معه.

بداية ريال مدريد لم تكن المثالية في الموسم الحالي مما يضع الشكوك حو إمكانية استمرار أنشيلوتي في تدريب الفريق بالموسم المقبل من عدمه.

وينتظر منتخب البرازيل موقف أنشيلوتي وفي حالة عدم استمراره مع ريال مدريد سيفتح باب التفاوض معه من جديد.

ويتواجد في منتخب البرازيل أكثر من لاعب قاده أنشيلوتي من قبل وأبرزهم فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك وكاسيميرو.

وتعادل منتخب البرازيل في مباراتي التوقف الدولي الحالي مع أوروجواي وفنزويلا.

ويقود البرازيل حاليا بشكل مؤقت المدرب دوريفال جونيور.

البرازيل كارلو أنشيلوتي
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