الأرقام توضح.. لماذا يتألق عمر مرموش الموسم الحالي مع فرانكفورت

يعيش عمر مرموش أفضل أيامه الكروية بقميص إينتراخت فرانكفورت الألماني.

المهاجم الدولي ساهم بتسجيل 24 هدفا في الثلث الأول من الموسم الجاري، بعدما ساهم الماضي بأكمله بتسجيل 23 هدفا خلال 41 مباراة.

أرقام مرموش المميز هذا الموسم جعلت منصة Opta تُفرد تقريرا رقميا للمهاجم المصري بعنوان: "موهبة مصرية جديدة تواكب محمد صلاح".

وهنا لابد الإشارة لرفض صلاح أسطورة ليفربول من مقارنة مرموش معه إذ قال صلاح خلال استضافته في معرض الشارقة للكتاب: "مرموش واحد من لاعبين مصريين وعرب قابلوا ظروفا صعبة في أوروبا حتى يصل للمستوى الذي وصل له الآن".

وأضاف "هو لاعب إمكانياته جيدة جدا ولاعب مهم لفريقه ويقدم معه مستوى مميز وأيضا مهم لمنتخب مصر".

وأكمل "توقفوا عن مقارنة عمر مرموش بي، يجب أن نُبعد عنه المقارنات حتى تكون حياته أسهل".

* مساهمات مرموش التهديفية الموسم الجاري

وصل مرموش في صفقة انتقال حر لفرانكفورت قادما من فولفسبورج في صيف 2023، في تجرته السابقة لم يحقق نفس الأرقام مكتفيا بـ تسجيل 6 أهداف في 48 مباراة.

كما أنه خرج معارا لسانت باولي فسجل 7 أهداف في 21 مباراة خلال موسم 2020-21 في الدرجة الثانية، ثم سجل 3 مرات فقط مع شتوتجارت في 21 ظهورا في موسم 2021-22.

عقب انتقاله لفرانكفورت عمّل مرموش مع دينو توبمولر الذي عوّض رحيل أوليفر جلاسنر الذي انتقل لتدريب كريستال بالاس حاليا.

في الموسم الجاري مرموش ساهم بـ 24 هدفا في جميع المسابقات، وهو أكثر لاعب ساهم تهديفيا في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 18 هدفا هذا الموسم، متفوقا على هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي (16 هدفا) ومحمد صلاح وماتيو ريتيجي (14 هدفا).

* أكثر المساهمات التهديفية في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم

وواحدة من أهم مميزات مرموش هذا هو معدله التهديفي مقارنة بالأهداف المتوقع تسجيلها.

فمرموش سجل 11 هدفا من أهداف متوقعة 5.5 أي أنه سجل ضعف المتوقع منه بالفعل.

وهو أفضل معدل في أوروبا حاليا متفوقا مع ماسون جرينود مع مارسيليا (4.5 هدف مُسجل أكثر من المتوقع) وكذلك براين مبيومو جناح برينتفورد (4.1 هدف مُسجل أكثر من المتوقع).

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إذا لماذا يتفوق مرموش هذا الموسم في المعدل التهديفي؟

السر هو الركلات الثابتة، مرموش سجل هذا الموسم 3 أهداف من 3 ركلات حرة مباشرة في 3 مباريات متتالية، وهو أول من يفعل ذلك منذ ليونيل ميسي في 2019 في الدوريات الخمس الكبرى.

والمفاجأة أن أقرب له لاعب هذا الموسم سجل ركلة حرة مباشرة واحدة، أي أن مرموش سجل 3 أضعافه حتى الآن.

هذا الموسم تحصل مرموش على 37 خطأ لصالحه وهو أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

كما أن نسبة تحويله للفرص لأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم تصل لـ 26.8% أي أن كل 4 تسديدات يسجل هدفا، وهي نسبة أعلى من الموسم الماضي بأكمله الذي حوّل فيه 15.2% من تسديداته لأهداف.

مرموش أيضا هذا الموسم خطر على الخصم من نواحي أخرى مثل حمل الكرة وصناعة الفرص لزملائه.

في الموسم الماضي حمل مرموش الكرة (ركض بالكرة مسافة لا تقل عن 5 أمتار) 323 مرة وكثالث أكثر لاعب في الدوري الألماني بعد ليروي ساني وأندري كراماريتش.

فقط هما أيضا من يتفوقا على مرموش أيضا هذا الموسم الذي حمل الكرة في 17 مناسبة مختلفة (3 انتهت منها بتمريرة حاسمة و4 سُجلت أهداف).

* محاولات حمل الكرة لمرموش في الدوري الألماني هذا الموسم

الجناح المصري أيضا صنع 22 فرصة محققة لزملائه، ويعد هوجو إيكيتيكي الأكثر استفادة إذ سجل 5 أهداف من أصل 9 هذا الموسم من صناعة مرموش.

المثير أن مرموش يلعب كمهاجم بشكل أقل هذا الموسم عن الموسم الماضي.

في الموسم الماضي قضى المصري 85% من عدد الدقائق التي شارك بها كمهاجم، وتراجعت هذه النسبة هذا الموسم لتصبح 68%، إذ لعب مرموش كجناح أيسر بنسبة 21%.

* المراكز التي لعب بها مرموش الموسم الماضي في الدوري الألماني

* المراكز التي لعب بها مرموش الموسم الحالي في الدوري الألماني

وعلى الرغم من ابتعاده بعض الشيء عن منطقة الجزاء عكس الموسم الماضي لكنه أصبح أكثر خطورة على منافسيه.

وبفعل ما يقدمه مرموش أصبح حديث أوروبا فهناك من يُقربّه من بايرن ميونيخ وأخرين ربطوا اسمه بليفربول ليكون خليفة محمد صلاح، وكذلك برشلونة.

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فهل يطابق أسلوب لعب توبمولر مدرب فرانكفورت الفرق التي ارتبط بها مرموش مؤخرا؟

فرانكفورت في الأساس لا يعتمد على الاستحواذ فيصل متوسط استحواذه هذا الموسم لـ 43.1% في الدوري الألماني وهو من أقل 6 فرق في الدوري.

لكن ما يميز فرانكفورت أنه فريق يعرف كيفية التأقلم، فاستحوذ على الكرة بنسبة 64% ضد بوخوم خلال الفوز بسباعية لكن النسبة تراجعت بشكل قوي ضد شتوتجارت لـ 39%.

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ومرموش يعرف كيفية اللعب في الحالتين فسجل الموسم الماضي هدفا وصنع 2 في فوز قوي على بايرن ميونيخ 5-1، ثم سجل هدفين وصنع آخر في تعادل مثير ضد البافاري هذا الموسم، ليشكل صداعا لهم إذ يعدوا أكثر فريق هز مرموش شباكه.

أوبتا عندما قررت مقارنة ما يقدمه مرموش هذا الموسم بأفضل أداء للاعبين في آخر 10 مواسم من الدوريات الأوروبية الكبرى، وضعته في مقارنة مع محمد صلاح في 3 مواسم مختلفة (2017-18 و2018-19 و2021-22) وكذلك ليونيل ميسي موسم 2014-15.

* مقارنة بين أرقام الموسم الحالي لمرموش وأبرز أداء فردي للاعبين في المواسم الـ 10 الأخيرة أوروبيا.

نأمل أن يواصل مرموش على هذا النهج والذي سيضعه وسط الكبار، والاستمرار فقط هو ما سيزيد توهجه قبل اختيار الخطوة المقبلة، ليكون اسما مرعبا لأوروبا بأكملها وليس الدوري الألماني فقط.