دوري NBA – بوسطن يكتب هزيمة كليفلاند الأولى في الموسم

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتيكس - جايسون تايتوم

تلقى كليفلاند كافاليرز أول هزيمة له في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA هذا الموسم، وجاءت على يد بوسطن سيلتيكس حامل اللقب.

وفاز بوسطن على كليفلاند بنتيجة 120-117، في المباراة التي أقيمت بصالة تي دي جاردن معقل الفريق الأخضر.

وتوقفت سلسلة انتصارات كليلفلاند المتتالية منذ انطلاق الموسم عند 15 فوز.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - كليبرز يهزم جولدن ستيت للمرة الثانية.. وفوز صعب لـ ميلوكي على هيوستن دوري NBA – جيمس هاردن يتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل مسجلي الثلاثيات عبر التاريخ دوري NBA – لا أحد قادر على إيقافهم.. كليفلاند يحقق الفوز الـ15 على التوالي منذ انطلاق الموسم

وسجل جايسون تايتوم نجم بوسطن 33 نقطة في المباراة منها 6 ثلاثيات، وأكمل 12 متابعة و7 تمريرات مساعدة.

أما دونفان ميتشيل نجم كليفلاند سجل 35 نقطة في المباراة وأكمل 11 متابعة.

ويسجل الرقم القياسي في أفضل انطلاقة في تاريخ NBA باسم جولدن ستيت واريورز عندما فاز في أول 24 مباراة دون خسارة عام 2015.

في مباراة أخرى فاز لوس أنجلوس ليكرز على يوتا جاز بنتيجة 124-118، في لقاء شهد تألق دالتون كنكيت اللاعب الشاب لفريق ليكرز.

وسجل كنيكت الذي يخوض أول موسم له في دوري NBA 37 نقطة منها 9 ثلاثيات.

كليفلاند NBA بوسطن سيلتيكس
نرشح لكم
دوري NBA - كليبرز يهزم جولدن ستيت للمرة الثانية.. وفوز صعب لـ ميلوكي على هيوستن دوري NBA – لا أحد قادر على إيقافهم.. كليفلاند يحقق الفوز الـ15 على التوالي منذ انطلاق الموسم دوري NBA – جيمس هاردن يتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل مسجلي الثلاثيات عبر التاريخ دوري NBA - انطلاقة كليفلاند التاريخية لا تجد من يوقفها بـ14 فوز متتالي دوري NBA – كيري يتألق ويقود جولدن ستيت لفوز مثير على دالاس في ليلة عودة كلاي دوري NBA – كافز يواصل انطلاقته المميزة بـ12 فوز دون هزيمة.. ورقم واريورز التاريخي في أمان دوري NBA – انطلاقة دون هزيمة لـ كليفلاند.. ومنافسة قوية في القسم الغربي NBA - إصابة ستيفن كيري
أخر الأخبار
نجم بيرو: الحكم كان يحتسب خطأ لـ ميسي إذا لمسناه بأصابعنا فقط 5 دقيقة | أمريكا
أنا طارق يحيى (3) – السر وراء جملة "ربنا نصرني"... والجوهري ظلمني 10 دقيقة | حكايات في الجول
برونو جيماريش: أعلم أن جوارديولا يحب كرة القدم التي أقدمها 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التغيير الثالث هذا الشهر في إيطاليا.. باتريك فييرا مديرا فنيا لـ جنوى 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة تبدأ التحقيق في واقعة وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ ساعة | الكرة المصرية
لعدم اكتمال جاهزيته.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة إلى السلام ساعة | الكرة المصرية
عودة الدوليين لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
قائد بنين: مواجهة ليبيا كانت أشبه بساحة حرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا