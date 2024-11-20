دوري NBA – بوسطن يكتب هزيمة كليفلاند الأولى في الموسم

تلقى كليفلاند كافاليرز أول هزيمة له في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA هذا الموسم، وجاءت على يد بوسطن سيلتيكس حامل اللقب.

وفاز بوسطن على كليفلاند بنتيجة 120-117، في المباراة التي أقيمت بصالة تي دي جاردن معقل الفريق الأخضر.

وتوقفت سلسلة انتصارات كليلفلاند المتتالية منذ انطلاق الموسم عند 15 فوز.

وسجل جايسون تايتوم نجم بوسطن 33 نقطة في المباراة منها 6 ثلاثيات، وأكمل 12 متابعة و7 تمريرات مساعدة.

أما دونفان ميتشيل نجم كليفلاند سجل 35 نقطة في المباراة وأكمل 11 متابعة.

ويسجل الرقم القياسي في أفضل انطلاقة في تاريخ NBA باسم جولدن ستيت واريورز عندما فاز في أول 24 مباراة دون خسارة عام 2015.

في مباراة أخرى فاز لوس أنجلوس ليكرز على يوتا جاز بنتيجة 124-118، في لقاء شهد تألق دالتون كنكيت اللاعب الشاب لفريق ليكرز.

وسجل كنيكت الذي يخوض أول موسم له في دوري NBA 37 نقطة منها 9 ثلاثيات.