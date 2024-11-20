الكأس: أم صلال يوافق على رحيل كارتيرون لتدريب فريق إيراني

كشفت قناة الكأس القطرية عن موافقة فريق أم صلال على رحيل باتريس كارتيرون عن تدريق الفريق.

وفقا للقناة فإن المدرب الفرنسي هو من قدم طلب بالرحيل لرغبته في تولي تدريب فريق إيراني لم يتم الكشف عن اسمه.

وأشارت القناة إلى أن مدرب فريق الشباب هو من سيتولى تدريب الفريق الأول لأم صلال بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لكارتيرون.

وفي حالة توليه تدريب فريق إيراني، سينضم كارتيرون لبيتسو موسيماني مدرب بيرسوبوليس الإيراني حاليا.

ويتولى كارتيرون تدريب أم صلال منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كارتيرون الفريق في 45 مباراة حقق خلالها الفوز في 19 مباراة وتعادل في 11 وخسر 15 مباراة.

ويحتل أم صلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري حاليا برصيد 11 نقطة بعد 9 مباريات.

وسبق خوض أربع تجارب تدريبية في مصر كان للزمالك تجربتين فيهم، كما قاد الأهلي ووادي دجلة.