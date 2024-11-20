محمد ربيعة: حسام حسن غير شخصيتي.. وقضيت أفضل فترة في حياتي مع منتخب مصر

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

محمد ربيعة - مصر - كاب فيردي

كشف محمد ربيعة لاعب سموحة عن كواليس انضمامه لمنتخب مصر.

محمد ربيعة

النادي : سموحة

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال ربيعة عبر قناة ETC: "أول من أخبرني بانضمامي لمنتخب مصر كان عادل محجوب المدير الإداري لسموحة ثم وليد بدر، ولم يكن هناك أي تمهيد حتى أنني كنت أجهز لحفل زفافي ولكنني تلقيت مكالمة وأنا أجلس مع زملائي".

أخبار متعلقة:
فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة عودة ربيعة لتدريبات الأهلي أحمد سامي: هذه كانت مشاكل ربيعة.. و"اللاعب الذي لم يفهم سيحفظ" محمد ربيعة: لم أشعر أنني قدمت أفضل أداء لي ضد كاب فيردي

وواصل "قادة الفريق تحدثوا معي بعد الانضمام للمنتخب وأزالوا الرهبة مني وقضيت واحدة من أفضل فترات حياتي، إذا انتقلت إلى نادي تحتاج لبعض الوقت للاعتياد على الأجواء ولكن هذا لم يحدث في المنتخب واعتدت على الأجواء سريعا".

وتابع "أرى أنني لم أقدم أي شيء حتى الآن وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وأكمل "شعرت باختلاف كبير طبعا بتواجدي مع منتخب مصر عن التواجد في أي فريق لأنني كنت ألعب مع الأفضل في مصر".

واستمر "لن يتمكن أي شخص من المجازفة باستدعاء العديد من اللاعبين الجدد سوى حسام حسن بشخصيته وتاريخه".

وشدد "ما رأيته خلال الفترة الماضية هي أن حسام حسن هدفه الوحيد هو المكسب مهما كان الفريق، وكنت أسمع أنه شخصية شديدة جدا ولكن رأيت أنه يستطيع التعامل في جميع المواقف ومن لم يتواجد معه فاته الكثير وبسببه ستتغير شخصيتي كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "لم أحصل على أي عروض حاليا لأننا لسنا في فترة انتقالات من الأساس وأنا لا أشغل بالي بها وأركز فقط على المشاركة مع سموحة وتعاقدي يمتد 3 سنوات مقبلة".

وتأهل منتخب مصر برفقة بوتسوانا من المجموعة إلى كأس أمم إفريقيا والتي تقام العام المقبل في المغرب.

محمد ربيعة منتخب مصر
نرشح لكم
سليمان: سأطلب عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر بسبب طريقة التعامل معهم غياب بطل سابق واكتساح مغربي.. قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم مؤتمر حسام حسن: غياب الجماهير بفعل فاعل.. والتقليل من منافسي المنتخب عكس الأندية اتحاد شمال إفريقيا يعلن تعديل موعد مباراة مصر ضد ليبيا تحت 17 عاما مدرب بوتسوانا: منتخب مصر أحد أقوى الفرق في إفريقيا.. وحققنا هدفنا الأكبر شوبير: فخور بمشاركتي الدولية الأولى.. والجيل القادم سيسيطر على البطولات تصفيات أمم إفريقيا - نتيجة غير مفيدة لموريتانيا.. بوتسوانا تخطف التعادل من مصر الـ 12 و13.. مصطفى شوبير وزلاكة ينضمان لقائمة الظهور الدولي الأول مع حسام حسن
أخر الأخبار
قائد بنين: مواجهة ليبيا كانت أشبه بساحة حرب 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: أنشيلوتي يعود كخيار لتدريب البرازيل 17 دقيقة | أمريكا
الأرقام توضح.. لماذا يتألق عمر مرموش الموسم الحالي مع فرانكفورت 33 دقيقة | المحترفون
دوري NBA – بوسطن يكتب هزيمة كليفلاند الأولى في الموسم 54 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الكأس: أم صلال يوافق على رحيل كارتيرون لتدريب فريق إيراني 56 دقيقة | آسيا
محمد ربيعة: حسام حسن غير شخصيتي.. وقضيت أفضل فترة في حياتي مع منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
محامي كهربا: نطلب مهلة من الزمالك لسداد باقي قيمة الغرامة 2 ساعة | الدوري المصري
حازم إمام يدافع عن نفسه في واقعة "تزوير عقد جدو" 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا