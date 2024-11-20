محمد ربيعة: حسام حسن غير شخصيتي.. وقضيت أفضل فترة في حياتي مع منتخب مصر

كشف محمد ربيعة لاعب سموحة عن كواليس انضمامه لمنتخب مصر.

محمد ربيعة النادي : سموحة

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال ربيعة عبر قناة ETC: "أول من أخبرني بانضمامي لمنتخب مصر كان عادل محجوب المدير الإداري لسموحة ثم وليد بدر، ولم يكن هناك أي تمهيد حتى أنني كنت أجهز لحفل زفافي ولكنني تلقيت مكالمة وأنا أجلس مع زملائي".

وواصل "قادة الفريق تحدثوا معي بعد الانضمام للمنتخب وأزالوا الرهبة مني وقضيت واحدة من أفضل فترات حياتي، إذا انتقلت إلى نادي تحتاج لبعض الوقت للاعتياد على الأجواء ولكن هذا لم يحدث في المنتخب واعتدت على الأجواء سريعا".

وتابع "أرى أنني لم أقدم أي شيء حتى الآن وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وأكمل "شعرت باختلاف كبير طبعا بتواجدي مع منتخب مصر عن التواجد في أي فريق لأنني كنت ألعب مع الأفضل في مصر".

واستمر "لن يتمكن أي شخص من المجازفة باستدعاء العديد من اللاعبين الجدد سوى حسام حسن بشخصيته وتاريخه".

وشدد "ما رأيته خلال الفترة الماضية هي أن حسام حسن هدفه الوحيد هو المكسب مهما كان الفريق، وكنت أسمع أنه شخصية شديدة جدا ولكن رأيت أنه يستطيع التعامل في جميع المواقف ومن لم يتواجد معه فاته الكثير وبسببه ستتغير شخصيتي كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "لم أحصل على أي عروض حاليا لأننا لسنا في فترة انتقالات من الأساس وأنا لا أشغل بالي بها وأركز فقط على المشاركة مع سموحة وتعاقدي يمتد 3 سنوات مقبلة".

وتأهل منتخب مصر برفقة بوتسوانا من المجموعة إلى كأس أمم إفريقيا والتي تقام العام المقبل في المغرب.