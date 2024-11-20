محامي كهربا: نطلب مهلة من الزمالك لسداد باقي قيمة الغرامة

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن مستجدات أزمة عدم سداد الدفعة الأخيرة من الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.

وقال عبد العزيز عبر قناة إم بي سي مصر: "المحامي الدولي قال إن كهربا أمامه أكثر من سنة لدفع غرامة الزمالك، ولكن عندما جلسنا وتم تجهيز المبلغ قرر دفع الغرامة".

وأضاف "كهربا وقت الدفع كان معه 71 مليون جنيه فقط وتم دفع المبلغ كاش، وكان يتبقى 6 ملايين كتب بهم شيك".

وأكمل "طبعا أريد مهلة حتى أعرف موقف كهربا المالي وما هو المبلغ الذي يستطيع دفعه للزمالك، وسيتم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر".

وواصل "أحمد يحيى وكيل كهربا سيتواصل مع إدارة الزمالك وسيبلغني بالموقف".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن يدفع كهربا جزء من المبلغ ويتم سداد الجزء الآخر خلال أسابيع، ولكن هذا الأمر لن يتم إلا بموافقة الزمالك فهو صاحب القرار".