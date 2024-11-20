حازم إمام يدافع عن نفسه في واقعة "تزوير عقد جدو"

دافع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن نفسه في واقعة تزوير عقد محمد ناجي جدو مع الزمالك.

وكان جدو قد انتقل إلى الأهلي في 2010 قادما من الاتحاد السكندري بعد توقيعه مع الزمالك أثناء وجود حازم إمام كعضو مجلس إدارة.

وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "موضوع جدو ده أنا لبسته واللي لبسوني فيه ناس ربنا يسامحها للأسف الشديد لأن اللي حصل كان من ورايا وكان نفسي يقولوا إن إحنا اللي عملنا كده".

وواصل "الناس تعتقد أنني تلاعبت بأوراق جدو ولكن الحقيقة هي أنني ذهبت إلى النيابة وشهدت لصالح جدو والمحامي هو من طلبني للشهادة، وعندما ذهبت لم أكن أعرف ما حدث ولكن قلت الحقيقة وهي أن جدو لم يحصل على أموال ولكنه وقع بالفعل على ورق فارغ ثم كتب شخص ما في الأوراق أنه حصل على نقود وجميعنا فوجئنا بذلك ولكنني قلت الحقيقة وأخبرتهم إنني لن أدخل النار لكي ينتقل لاعب إلى فريق أو آخر".

وقدم الزمالك شكوى بذلك الوقت ضد جدو بعد انتقاله إلى الأهلي بسبب توقيعه على عقد يثبت حصوله على أموال من الزمالك ولكن النيابة أثبتت أن العقد غير صحيح وأن جدو لم يحصل على أي مبلغ من النادي.

وأتهم البعض، حازم إمام بأنه من قد تلاعب في العقود قبل أن يدافع عن نفسه في الواقعة لأول مرة.