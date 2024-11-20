سليمان: الزمالك حصل على أكبر عائد في تاريخ الأندية المصرية.. فلماذا تشعرون بالحزن

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه حصل على أكبر عائد مالي في تاريخ الأندية المصرية عندما شارك في مباراة النصر الليبي الودية.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "بالسعر الحالي للعملة المصرية لم يحصل أي ناد مصري في التاريخ على العائد المادي الذي حصل عليه الزمالك للمشاركة في مباراة النصر الليبي الودية".

وأضاف "أكبر قلعة رياضية في مصر يحدث قلق، أكبر عائد مادي يحدث قلق، لماذا عندما يقول الزمالك أي تصريح تحدث أزمة والناس تحزن".

وواصل "عندما قلت إن الزمالك حصل على أكبر عائد مادي في تاريخ الأندية المصرية في مباراة النصر الليبي 4 قنوات اتصلت برئيس النادي لتسأله عن الرقم الذي حصل عليه الزمالك".

وأتم تصريحتاه معلقا على الأهلي حصل على 650 ألف دولار في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور قائلا: "الدولار كان بـ3 جنيه.. أنا أتحدث عن سعر الصرف الحالي".

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم النصر الليبي وخسر المباراة بهدفين لهدف.