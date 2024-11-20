سليمان: الزمالك حصل على أكبر عائد في تاريخ الأندية المصرية.. فلماذا تشعرون بالحزن

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

الزمالك

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه حصل على أكبر عائد مالي في تاريخ الأندية المصرية عندما شارك في مباراة النصر الليبي الودية.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "بالسعر الحالي للعملة المصرية لم يحصل أي ناد مصري في التاريخ على العائد المادي الذي حصل عليه الزمالك للمشاركة في مباراة النصر الليبي الودية".

وأضاف "أكبر قلعة رياضية في مصر يحدث قلق، أكبر عائد مادي يحدث قلق، لماذا عندما يقول الزمالك أي تصريح تحدث أزمة والناس تحزن".

أخبار متعلقة:
أحمد سليمان: أتعجب من ترشيح شوبير لأفضل حارس في إفريقيا.. وجوميز ظُلم سليمان: سأطلب عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر بسبب طريقة التعامل معهم

وواصل "عندما قلت إن الزمالك حصل على أكبر عائد مادي في تاريخ الأندية المصرية في مباراة النصر الليبي 4 قنوات اتصلت برئيس النادي لتسأله عن الرقم الذي حصل عليه الزمالك".

وأتم تصريحتاه معلقا على الأهلي حصل على 650 ألف دولار في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور قائلا: "الدولار كان بـ3 جنيه.. أنا أتحدث عن سعر الصرف الحالي".

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم النصر الليبي وخسر المباراة بهدفين لهدف.

الزمالك أحمد سليمان الدوري المصري
نرشح لكم
محامي كهربا: نطلب مهلة من الزمالك لسداد باقي قيمة الغرامة حازم إمام يدافع عن نفسه في واقعة "تزوير عقد جدو" أحمد سليمان: أتعجب من ترشيح شوبير لأفضل حارس في إفريقيا.. وجوميز ظُلم سليمان: سأطلب عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر بسبب طريقة التعامل معهم مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة أبو علي في مشط القدم.. والأشعة تحدد موقفه من المشاركة كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. واللقب القادم مع الأهلي سيكون الأهم لي قبل مواجهة المصري.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة مران الزمالك - استمرار تأهيل محمد حمدي وشحاتة استعدادا للمصري
أخر الأخبار
محامي كهربا: نطلب مهلة من الزمالك لسداد باقي قيمة الغرامة 33 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام يدافع عن نفسه في واقعة "تزوير عقد جدو" 37 دقيقة | الكرة المصرية
سليمان: الزمالك حصل على أكبر عائد في تاريخ الأندية المصرية.. فلماذا تشعرون بالحزن 50 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان: أتعجب من ترشيح شوبير لأفضل حارس في إفريقيا.. وجوميز ظُلم ساعة | الدوري المصري
بعد الإقصاء من كأس دافيز.. نادال يودع عالم التنس بشكل نهائي ساعة | رياضات أخرى
سليمان: سأطلب عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر بسبب طريقة التعامل معهم ساعة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. البرازيل تتعادل مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم ساعة | أمريكا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة أبو علي في مشط القدم.. والأشعة تحدد موقفه من المشاركة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا