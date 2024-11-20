أحمد سليمان: أتعجب من ترشيح شوبير لأفضل حارس في إفريقيا.. وجوميز ظُلم

تعجب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك من غياب جوزيه جوميز المدير الفني لفريقه عن القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بأفضل مدرب في قارة إفريقيا.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الزمالك

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "جوميز المدرب الوحيد في إفريقيا الذي حصل على بطولتين قاريتين في سنة واحدة، وبطولة السوبر الإفريقي هي الأكبر قيمة بين بطولات الأندية الإفريقية".

وأضاف "ولذلك يجب أن يتواجد ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة".

وأكمل "لم أشاهد ما فعله مصطفى شوبير ليتم ترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، قد يكون هذا الترشيح مجاملة".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2024 الجاري.

وينافس الزمالك على لقب أفضل نادي في القارة مع كل من الأهلي، والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

ومن الزمالك ينافس أحمد سيد "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا مع كل من مصطفى شوبير وحسين الشحات من الأهلي، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين من باقي أندية إفريقيا.

وخرج البرتغالي جوزيه جوميز من القائمة النهائية المرشحة للفوز بأفضل مدرب في إفريقيا والتي يتنافس عليها كل من:

مارسيل كولر (الأهلي)

سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)

إميرسي فاي (كوت ديفوار)

بيدرو جونسفاليس (أنجولا)

هوجو بروس (جنوب إفريقيا)