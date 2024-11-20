بعد الإقصاء من كأس دافيز.. نادال يودع عالم التنس بشكل نهائي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

ودع رافاييل نادال عالم التنس بالإقصاء مع منتخب إسبانيا من كأس دافيز.

وخسر منتخب إسبانيا من هولندا في ربع نهائي البطولة والتي شهدت مشاركة نادال في مباراته الأخيرة بعالم التنس.

وكان نادال قد أعلن اعتزال التنس عقب مشاركته في كأس دافيز.

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نادال خسر المباراة الأولى من بوتين فان دي زاندسشولب المصنف 80 عالميا بمجموعتين دون رد.

المجموعتان انتهيا بنتيجة 6-4 ليكون هو الظهور الأخير لنادال.

في المباراة الثانية لإسبانيا فاز كارلوس ألكاراز على تالون جريكسبور ليعيد الأمل لإسبانيا ولنادال.

ولكن في مباراة الزوجي فاز منتخب هولندا بمجموعتين لمجموعة ليكتب الظهور الأخير لنادال.

وحظي نادال بتكريم عقب نهاية المباراة من قبل المنظمين وظهر وهو يبكي مع مشاركته الأخيرة بمشهد حضرت فيه عائلة أسطورة التنس الإسبانية وبكى فيه بعض المشجعين الحاضرين أيضا.

وقال نادال خلال كلمته الأخيرة بالملعب: "الألقاب والأرقام التي حققتها هي التي أريد أن يتذكرني بها الناس أكثر من كوني شخص طيب من قرية صغيرة في مايوركا".

وحصل نادال خلال مسيرته على 22 لقب جراند سلام من البطولات الكبرى بالتنس.

ألقاب نادال الـ22 الكبرى كان من بينهم 14 لقبا في ملاعب رولان جاروس الترابية.

وجاءت ألقاب نادال في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

- رولان جاروس 14 مرة.

- ويمبلدون مرتين.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.

ولحق نادال بغريمه السويسري روجر فيدرير الذي اعتزل قبل عامين.

وظل التنافس بين الثنائي لسنوات طويلة، حتى اعتزال فيدرر وفي جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام).

بينما فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقبا كأكثر من حقق ألقاب جراند سلام إلى الآن.

نادال تنس
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