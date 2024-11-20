سليمان: سأطلب عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر بسبب طريقة التعامل معهم

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك مفاجأة كبرى بعدما كشف أنه سيلطب من إدارة ناديه عدم انضمام لاعبي الأبيض لمنتخب مصر.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "أشعر بالضيق لأن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على حقهم بشكل جيد في منتخب مصر، عمر جابر لم ينضم للمنتخب ومن أندية أخرى ينضم لاعبين من نفس المركز".

وأضاف "محمد شحاتة شارك دقيقتين فقط مع المنتخب وتعرض لإصابة، وحسام عبد المجيد من أفضل المدافعين في مصر شارك كبديل في المباراة الثانية".

وأكمل "محمد عواد ساهم بشكل كبير في فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وظهر بشكل جيد في السوبر المصري، ورغم ذلك جلس بديلا في المباراتين وشارك حارسين آخرين".

وشدد "كل ما يحدث مع لاعبي الزمالك في المنتخب سيجعلني كمشرف على الكرة في النادي أن أطلب من مجلس الإدارة ولجنة الكرة عدم انضمام لاعبي الزمالك لمنتخب مصر وسأناقش الجهاز الفني وإذا استمر هذا الأسلوب مع لاعبي الزمالك المحترفين فمن حقي عدم إرسالهم للمنتخب".

وأوضح "في مباراة النصر الليبي حصلنا على مقابل مادي كبير ولكن بدون لاعبي الزمالك الدوليين، وإذا تواجدوا معنا لحصلنا على مقابل مادي أكبر".

وحذر "لن أسمح بإهمال لاعبي الزمالك في منتخب مصر مرة أخرى، وإذا استمر هذا الأسلوب سأتقدم بمذكرة لمجلس الإدارة وجوزيه جوميز بعد انضمام اللاعبين للمنتخب مرة أخرى".

وأشار "الطريقة التي تم التعامل بها مع حسام عبد المجيد ومحمد عواد الذي يعتبر من أفضل حراس مصر غير جيدة".

وأكد "من حقي الحفاظ على لاعبي الزمالك ومحمد شحاتة من لاعبي الزمالك الأساسيين تعرض للإصابة وسيغيب حوالي 8 أسابيع".

وضرب المثال "عصام الحضري اعتذر عن منتخب مصر لمدة سنة وكان يلعب مع الأهلي بشكل طبيعي وهناك لاعبين محترفين يعتذرون عن عدم الانضمام للمنتخب، وما حدث مع لاعبي الزمالك لن أدعه يمر بسهولة".

وتعجب في نهاية تصريحاته قائلا: "لماذا لا يشارك محمد عواد؟ هو حاصل على بطولتين قاريتين ويشارك مع المنتخب حارسين من فريق واحد".