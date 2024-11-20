الثاني على التوالي.. البرازيل تتعادل مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب البرازيل نتائجه السلبية وتعادل مع أوروجواي في مباراة أقيمت على ملعب مونيمينتال في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة في التصفيات، إذ فاز في 4 فقط من 12 حتى الآن.

التعادل رفع رصيد البرازيل للنقطة 18 في المركز الخامس المؤهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، كما ارتفع رصيد أوروجواي للنقطة 20 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

تقدم منتخب أوروجواي بالهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء.

وبتسديدة أخرى تعادلت البرازيل عن طريق جيرسون في الدقيقة 62.

وسيلعب منتخب البرازيل مباراته المقبلة في التصفيات ضد كولومبيا يوم 19 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب أورجواي مع الأرجنتين يوم 20 مارس.

وتقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفها ثلاثة دولة وهي أمريكا والمكسيك وكندا.

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