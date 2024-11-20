مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة أبو علي في مشط القدم.. والأشعة تحدد موقفه من المشاركة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:45

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا - وسام أبو علي

كشف مصدر من النادي الأهلي طبيعة إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده فلسطين.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وخرج وسام من المعسكر قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

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وقال المصدر لـFilGoal.com: "إصابة وسام أبو علي في مشط القدم".

وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي وأشعة لمعرفة موقفه من المشاركة أمام الاتحاد في الدوري".

وأكمل "حتى الآن لا يوجد معلومات كافية عن حجم الإصابة أو مدى تأثيرها على فرصة مشاركته في المباريات المقبلة، وكل شيء سيتضح بعد الأشعة".

ووصل وسام أبو علي إلى مصر أمس الثلاثاء، قادما من الأردن التي استضافت مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

وفاز الأهلي في أول جولتين من الدوري المصري على كل من سيراميكا كليوباترا وزد.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري
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