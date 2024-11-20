بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:23
كتب : FilGoal
فاز منتخب الأرجنتين على بيرو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لا بومبونيرا بالجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
لاوتارو مارتينيز
النادي : إنتر
الفوز رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 25 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.
سجل هدف فوز الأرجنتين في المباراة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 55 بمقصية رائعة بعد عرضية من ليونيل ميسي.
بهدفه ضد بيرو وصل لاوتارو للهدف رقم 32 بقميص منتخب الأرجنتين الأول ليعادل رقم دييجو أرماندو مارادونا كخامس أفضل هداف في تاريخ منتخب التانجو.
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ميسي يصنع ولاوتارو من لمسة 🔥— SSC (@ssc_sports) November 20, 2024
مارتينيز يسجل الهدف الأول للأرجنتين 🇦🇷⚽
الأرجنتين 1 × 0 بيرو#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #الأرجنتين_بيرو | #SSC pic.twitter.com/rYz0h544tO
وسيلعب منتحب الأرجنتين مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوروجواي يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب بيرو مع بوليفيا.
ويقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفه دول أمريكا والمكسيك وكندا.