بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين ضد بيرو

فاز منتخب الأرجنتين على بيرو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لا بومبونيرا بالجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 25 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.

سجل هدف فوز الأرجنتين في المباراة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 55 بمقصية رائعة بعد عرضية من ليونيل ميسي.

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بهدفه ضد بيرو وصل لاوتارو للهدف رقم 32 بقميص منتخب الأرجنتين الأول ليعادل رقم دييجو أرماندو مارادونا كخامس أفضل هداف في تاريخ منتخب التانجو.

وسيلعب منتحب الأرجنتين مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوروجواي يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب بيرو مع بوليفيا.

ويقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفه دول أمريكا والمكسيك وكندا.

لاوتارو مارتينيز الأرجنتين بيرو
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