بهدف خيالي.. لاوتارو مارتينيز يعادل مارادونا ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو

فاز منتخب الأرجنتين على بيرو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لا بومبونيرا بالجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 25 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.

سجل هدف فوز الأرجنتين في المباراة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 55 بمقصية رائعة بعد عرضية من ليونيل ميسي.

بهدفه ضد بيرو وصل لاوتارو للهدف رقم 32 بقميص منتخب الأرجنتين الأول ليعادل رقم دييجو أرماندو مارادونا كخامس أفضل هداف في تاريخ منتخب التانجو.

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ميسي يصنع ولاوتارو من لمسة 🔥

مارتينيز يسجل الهدف الأول للأرجنتين 🇦🇷⚽



الأرجنتين 1 × 0 بيرو#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #الأرجنتين_بيرو | #SSC pic.twitter.com/rYz0h544tO — SSC (@ssc_sports) November 20, 2024

وسيلعب منتحب الأرجنتين مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوروجواي يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي منتخب بيرو مع بوليفيا.

ويقام كأس العالم 2026 لأول مرة من 48 منتخبا وتستضيفه دول أمريكا والمكسيك وكندا.