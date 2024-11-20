المجر تخطف تعادلاً أمام ألمانيا.. وويلز والتشيك إلى المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية

خطف منتخب المجر التعادل تعادلاً إيجابيا أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

فيليكس نميشا سجل هدف التقدم لصالح ألمانيا في الدقيقة 76، ولكن نجح دومينيك سوبوسلاي في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

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وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب هولندا أمام البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها.

تقدم لمنتخب هولندا بريان بروبي في الدقيقة 24، فيما سجل إرميدين ديميروفيتش مهاجم البوسنة هدف التعادل في الدقيقة 67.

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وكان المنتخبان الألماني احتل صدارة المجموعة، ويليه الطواحين المركز الثاني، ليضمنا تأهلهما إلى الدور ربع النهائي، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الألماني متصدر المجموعة، أمام أحد فرق أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى وهم كرواتيا أو إيطاليا أو الدنمارك.

أما المنتخب الهولندي فيحتل أحد الفرق أصحاب الصدارة بالمجموعات الأخرى وهم البرتغال أو فرنسا أو إسبانيا.

وفي المستوى الثاني لحساب المجموعة الرابعة، حقق منتخب ويلز فوزًا كبيرا على حساب أيسلندا 4-1، ليتأهل إلى المستوى الأول مستغلا خسارة تركيا بنتيجة 3-1 أمام مونتيجرو.

منتخب ويلز رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد تركيا عند 11 نقطة في المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى بالمستوى الثاني، آمن منتخب التشيك تصدره للمجموعة والتأهل للمستوى الأول بالفوز على حساب جورجيا 2-1، ليصل للنقطة 11.

وأنهى منتخب التشيك على آمال أوكرانيا بالفوز، إذ حقق الأخير الفوز على حساب ألبانيا خارج الأرض 2-1، ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

وكان منتخبا إنجلترا والنرويج قد حسما تأهلهما للمستوى الأول في وقت لاحق.

وتقام قرعة دوري الأمم يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري، في تمام الواحدة ظهرا.

وتقام المباراة الأولى يوم 20 مارس بينما الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

أما منافسات نصف النهائي فتقام من مباراة بخروج المغلوب، وتقام الأولى يوم 4 يونيو بينما الأخرى في اليوم التالي.

وتختتم منافسات البطولة يوم 8 يونيو بإقامة النهائي في التاسعة إلا ربع مساء.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت من موسم 2018 - 2019.

وحقق منتخب البرتغال اللقب الأول قبل أن تتوج فرنسا بالنسخة الثانية.

أما منتخب إسبانيا فهو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.