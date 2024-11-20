سبورت: إندريك يدرس 3 عروض للرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن انفتاح البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، للرحيل عن صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندريك يفتقد للتطور بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب.

ورغم الدقائق القليلة التي خاضها اللاعب 125 دقيقة في 17 مباراة إلا أنه نجح في تسجيل هدفين.

وأوضحت الصحيفة أن نادي روما الإيطالي أول الأندية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

وتولى كلاوديو رانييري مسؤولية الإدارة الفنية لروما، وطلب المدرب تعزيزات في خط الهجوم مفضلا التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب.

كما أبدى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اهتمامه بضم إندريك خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق وتواجده في ذيل الترتيب بفوز وحيد وتعادل بعد 11 جولة.

سبورت كشفت أيضا عن تواصل نادي بلد الوليد مع النادي الملكي لإقناعه بضم إندريك للمرة الثانية بعد المحاولة الأولى في الصيف الماضي، ولكن أراد اللاعب أن يتواجد وسط نجوم ريال مدريد.

ويرتبط إندريك بعقد مع ريال مدريد حتى 2030، بعدما انضم للفريق الملكي في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي