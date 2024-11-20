سبورت: إندريك يدرس 3 عروض للرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

إندريك

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن انفتاح البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، للرحيل عن صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندريك يفتقد للتطور بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب.

ورغم الدقائق القليلة التي خاضها اللاعب 125 دقيقة في 17 مباراة إلا أنه نجح في تسجيل هدفين.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات بالميراس يكشف عن بند مكافآت ضخم في عقد إندريك.. و"وظيفة" سر خطفه من ساوباولو أنشيلوتي: لا زلنا نبحث عن النسخة الأفضل من ريال مدريد.. وإندريك لاعب شجاع

وأوضحت الصحيفة أن نادي روما الإيطالي أول الأندية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

وتولى كلاوديو رانييري مسؤولية الإدارة الفنية لروما، وطلب المدرب تعزيزات في خط الهجوم مفضلا التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب.

كما أبدى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اهتمامه بضم إندريك خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق وتواجده في ذيل الترتيب بفوز وحيد وتعادل بعد 11 جولة.

سبورت كشفت أيضا عن تواصل نادي بلد الوليد مع النادي الملكي لإقناعه بضم إندريك للمرة الثانية بعد المحاولة الأولى في الصيف الماضي، ولكن أراد اللاعب أن يتواجد وسط نجوم ريال مدريد.

ويرتبط إندريك بعقد مع ريال مدريد حتى 2030، بعدما انضم للفريق الملكي في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي

ريال مدريد إندريك الليجا الدوري الإسباني روما ساوثهامبتون بلد الوليد
نرشح لكم
ليكيب: سان جيرمان ينفي تقديم عرض بقيمة ربع مليار يورو لضم يامال ريال مدريد يعلن خضوع ميليتاو لجراحة الرباط الصليبي بنجاح تقرير: مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة وعقبة أمام انضمام جيوكيريس سبورت: رغم التجديد.. الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع هالاند فوتبول إسبانيا: زلزال في أتليتكو مدريد.. النادي يبحث عن بديل لـ سيميوني "وجدت المفتاح".. بيدري يكشف عن مستقبله مع برشلونة وسر العودة ماركا: الكشف عن ضحية ديفيز في ريال مدريد.. وسبب تصريحات وكيله ريليفو: ظهيران ولاعب إسباني.. خطة ريال مدريد لانتقالات 2025
أخر الأخبار
المجر تخطف تعادلاً أمام ألمانيا.. وويلز والتشيك إلى المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية 8 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - مدرب قطر: الهدف المبكر سبب الخسارة الثقيلة أمام الإمارات 8 ساعة | آسيا
سبورت: إندريك يدرس 3 عروض للرحيل عن ريال مدريد 8 ساعة | الدوري الإسباني
موسى التعمري: الأردن سيعود بقوة لصراع التأهل لكأس العالم 8 ساعة | آسيا
موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية.. وتوقيت ربع النهائي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: طوارئ في إنجلترا.. جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين 9 ساعة | آسيا
دوري المحترفين - علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لعبد المقصود 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا