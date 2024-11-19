موسى التعمري: الأردن سيعود بقوة لصراع التأهل لكأس العالم

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأردن

يرى موسى التعمري نجم الأردن أن منتخب بلاده سيعود بقوة في صراع التأهل إلى كأس العالم رغم التعادل أمام الكويت.

وفقد منتخب الأردن نقطتين ثمينتين في سباق المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال التعمري في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "التأهل إلى كأس العالم لا يزال في أيدينا، لأن المنتخبات ستواجه بعضها البعض".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين ريكورد: جيسوس رفض ترك الهلال من أجل فلامنجو كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. واللقب القادم مع الأهلي سيكون الأهم لي قبل مواجهة المصري.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة

وأضاف لاعب مونبيليه الفرنسي "نعيد ترتيب أوراقنا في الجولات المقبلة، وسنعود بقوة للصراع على التأهل لمونديال 2026".

وتعادل الأردن أمام الكويت بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتراجع منتخب الأردن للمركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متأخرا عن العراق صاحب الـ11 نقطة وكوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 14 نقطة.

فيما حصدت الكويت نقطتها الرابعة بعد أربعة تعادلات.

الأردن موسى التعمري
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين تصفيات كأس العالم - الإمارات تفوز على قطر بخماسية.. والعراق تحقق انتصار ثمين على عمان تصفيات كأس العالم - مدرب إندونيسيا: كان بإمكاننا الفوز على السعودية بنتيجة أكبر تصفيات كأس العالم - سون ينقذ كوريا الجنوبية أمام فلسطين في غياب أبو علي وعمر فرج السعودية تواصل النتائج المخيبة بالخسارة من إندونيسيا وتصعب موقفها في تصفيات كأس العالم تشكيل فلسطين - عمر فرج على دكة البدلاء في مواجهة كوريا الجنوبية انتهت تصفيات كأس العالم - إندونيسيا (2)-(0) السعودية مواعيد مباريات الثلاثاء 19 نوفمبر - مصر ضد بوتسوانا.. ومواجهات قوية في آسيا
أخر الأخبار
سبورت: إندريك يدرس 3 عروض للرحيل عن ريال مدريد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
موسى التعمري: الأردن سيعود بقوة لصراع التأهل لكأس العالم 27 دقيقة | آسيا
موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية.. وتوقيت ربع النهائي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: طوارئ في إنجلترا.. جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين 55 دقيقة | آسيا
دوري المحترفين - علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لعبد المقصود ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي ضد سبورتنج وهيليوبوليس في الدوري ساعة | كرة يد
ريكورد: جيسوس رفض ترك الهلال من أجل فلامنجو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا