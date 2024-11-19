موسى التعمري: الأردن سيعود بقوة لصراع التأهل لكأس العالم

يرى موسى التعمري نجم الأردن أن منتخب بلاده سيعود بقوة في صراع التأهل إلى كأس العالم رغم التعادل أمام الكويت.

وفقد منتخب الأردن نقطتين ثمينتين في سباق المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال التعمري في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "التأهل إلى كأس العالم لا يزال في أيدينا، لأن المنتخبات ستواجه بعضها البعض".

وأضاف لاعب مونبيليه الفرنسي "نعيد ترتيب أوراقنا في الجولات المقبلة، وسنعود بقوة للصراع على التأهل لمونديال 2026".

وتعادل الأردن أمام الكويت بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتراجع منتخب الأردن للمركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متأخرا عن العراق صاحب الـ11 نقطة وكوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 14 نقطة.

فيما حصدت الكويت نقطتها الرابعة بعد أربعة تعادلات.