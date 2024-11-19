موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية.. وتوقيت ربع النهائي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

كأس دوري الأمم الأوروبية

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية وتنطلق مباريات ربع النهائي في توقف مارس المقبل.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

متصدروا المجموعات: فرنسا - ألمانيا - البرتغال - إسبانيا.

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أصحاب المركز الثاني: إيطاليا - هولندا - الدنمارك - كرواتيا.

موعد القرعة:

تستضيف مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام القرعة يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرا.

الأدوار الإقصائية

يقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباراة الأولى يوم 20 مارس بينما الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

أما منافسات نصف النهائي فتقام من مباراة بخروج المغلوب، وتقام الأولى يوم 4 يونيو بينما الأخرى في اليوم التالي.

وتختتم منافسات البطولة يوم 8 يونيو بإقامة النهائي في التاسعة إلا ربع مساء.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت من موسم 2018 - 2019.

وحقق منتخب البرتغال اللقب الأول قبل أن تتوج فرنسا بالنسخة الثانية.

أما منتخب إسبانيا فهو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

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